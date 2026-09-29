Politika

VUČIĆ O SMRTI NEŠE RADOŠEVIĆA: NJegov odlazak je veliki gubitak, pamtiću ga po tome što nikada nije pristajao na jednostavne odgovore

Novosti online

29. 09. 2026. u 16:39

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NOSILAC i prvi na listi "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je da je sa tugom primio vest o smrti velikog čoveka i novinara, Nebojše Neše Radoševića.

ВУЧИЋ О СМРТИ НЕШЕ РАДОШЕВИЋА: Његов одлазак је велики губитак, памтићу га по томе што никада није пристајао на једноставне одговоре

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

- Neša je bio neizostavni deo naše profesionalne svakodnevice, uvek na licu mesta, sa prepoznatljivom energijom i posvećenošću da građane informiše blagovremeno i istinito.

- Prošao je kroz iskušenja kao malo koji novinar na svetu, preživeo zarobljeništvo i potom nastavio da se bori za istinu, čime je pokazao neverovatnu ličnu hrabrost, profesionalni integritet i dostojanstvo. To surovo novinarsko iskustvo posvedočilo je svima šta zaista znači istinska odanost profesiji, bez obzira na okolnosti.

- Pamtiću ga po tome što nikada nije pristajao na jednostavne odgovore. Imao je jedinstven dar da postavi ono najvažnije, specifično i pronicljivo pitanje koje je zahtevalo detaljan odgovor, čime je pokazivao ne samo visok nivo informisanosti, već i vrhunski profesionalizam.

- Odlazak Neše Radoševića je veliki gubitak za našu medijsku scenu, ali i za sve nas koji smo imali čast da ga upoznamo. Ostaće upamćen kao novinar stare škole, profesionalac i iznad svega, čovek velike duše i integriteta.

- Porodici, prijateljima i kolegama Nebojše Radoševića upućujem izraze dubokog saučešća. Neka počiva u miru - rekao je Vučić.

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