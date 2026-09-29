Politika

NOVA HAJKA NA SRBE NA SEVERU: Hapšenje u Drenu zbog tri puške, Srbin pušten ali ga i dalje gone

P. Đurđević

29. 09. 2026. u 16:36

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SRBIN S. V. koji je uhapšen u nedelju, 27. septembra, u selu Dren kod Leposavića zbog sumnje na nelegalno posedovanje oružja, pušten je na slobodu.

НОВА ХАЈКА НА СРБЕ НА СЕВЕРУ: Хапшење у Дрену због три пушке, Србин пуштен али га и даље гоне

foto: Armend NIMANI / AFP / Profimedia

Zamenik direktora tzv. kosovske policije Veton Eljšani potvrdio je za RTS da će se postupak protiv S. V. (55), nastaviti u redovnoj proceduri.

S. V. je uhapšen nakon što je policija u štali u Drenu pronašla i zaplenila tri puške i municiju. Priveden je u policijsku stanicu u Leposaviću, gde je saslušan u prisustvu branioca, a po nalogu tužioca određeno mu je zadržavanje do 48 sati.

Po nalogu tužioca, pokrenuta je istraga zbog sumnje na krivično delo neovlašćenog držanja, kontrole ili posedovanja oružja.

(RT Balkan)

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