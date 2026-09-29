NOVA HAJKA NA SRBE NA SEVERU: Hapšenje u Drenu zbog tri puške, Srbin pušten ali ga i dalje gone
SRBIN S. V. koji je uhapšen u nedelju, 27. septembra, u selu Dren kod Leposavića zbog sumnje na nelegalno posedovanje oružja, pušten je na slobodu.
Zamenik direktora tzv. kosovske policije Veton Eljšani potvrdio je za RTS da će se postupak protiv S. V. (55), nastaviti u redovnoj proceduri.
S. V. je uhapšen nakon što je policija u štali u Drenu pronašla i zaplenila tri puške i municiju. Priveden je u policijsku stanicu u Leposaviću, gde je saslušan u prisustvu branioca, a po nalogu tužioca određeno mu je zadržavanje do 48 sati.
Po nalogu tužioca, pokrenuta je istraga zbog sumnje na krivično delo neovlašćenog držanja, kontrole ili posedovanja oružja.
(RT Balkan)
BONUS VIDEO:
"STAZE KOSMETA": Šar-planina - Epizoda 3
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)