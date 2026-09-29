VUČIĆ IZ MIROČA NAJAVIO VELIKI PROJEKAT: Odmah krećemo sa brzom saobraćajnicom do Brze Palanke
ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", nastavlja borbu za očuvanje Srbije.
Vučić se obratio narodu u Miroču.
- Čim završimo ovih šest km oko Golupca, odmah krećemo projekat brza saobraćajnica do Brze Palanke, jer time Majdanpek rešava sve probleme. Na sat i po od Beograda, sve svima postaje bliže, to govorim i zbog turizma, i posla, i svega, to je strateški važno, to će doneti dobro svakoj kući, sa tim krećemo brzo. To će oko dve milijarde da košta, niko nije veorvao, ni da će ovo oko Golupca da bude urađeno, ali biće - istakao je Vučić.
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