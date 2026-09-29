Politika

MARGETIĆ PRETI VUČIĆU: Odvratno ponašanje hrvatskog obaveštajca

Novosti online

29. 09. 2026. u 17:33

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DIREKTNE pretnje hrvatskog obaveštajca Domagoj Margetić nastavlja da šokira javnost.

МАРГЕТИЋ ПРЕТИ ВУЧИЋУ: Одвратно понашање хрватског обавештајца

Foto: Printskrin

Poručuje da Aleksandra Vučića treba da rastrgnu psi.

Ovakvi nevaspitani bolesnici podržavaju Studentsku listu, a Studentska lista se ovakvom podrškom ponosi.

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