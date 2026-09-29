Privatizovala se Cibona: Pokušaj da se "oživi" bivši šampion Evrope
Cibona pokušava da ponovo "oživi".
Kanadsko-hrvatski bankar Viktor Dodig postao je većinski vlasnik Cibone.
Njemu sada pripada 69,96 odsto nekadašnjeg šampiona Evrope. Taj poduhvat koštao ga je 1.730.100 evra, koliko je prikupio tokom poslednja dva meseca kako bi ispunio zakonski minimum od 1.600.000.
- Od prvog trenutka i početnog ulaganja imao sam jasnu viziju i ambiciju vraćanja kluba na nivo na kojem zaslužuje da bude. Želimo da stvorimo jak evropski klub sa jasnom strategijom upravljanja na svim nivoima. Pretvaranjem u deoničko društvo, klub je dobio odgovorne vlasnike koji su spremni da ulože vlastiti kapital u ovaj projekat, a ja sam posebno srećan što mogu biti na čelu te grupe - pojasnio je Dodig situaciju.
Većinskom vlasniku pomoći će i grad Zagreb, kao i drugi poslovni subjekti u vidu određenih gradskih preduzeća – njima pripada 6,1% kluba.
Već je potvrđeno da će se „vukovi“ u tekućoj takmičarskoj godini vratiti u ABA ligu, posle sezone pauze i istupanja iz drugog ranga regionalnog takmičenja. Takođe, učestvovaće i u FIBA Ligi šampiona.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
JA SAM SRBIN, 'AJDE O TOME DA PRIČAMO: Jokanovićeva "šamarčina" novinarima, pitali ga o Šaćiriju, Rusiji...
29. 09. 2026. u 15:20 >> 15:22
Žestoke prozivke MMA boraca: Unakaziću te na Marakani, zvao si me usred noći i pretio
29. 09. 2026. u 15:06
Ove godine je rastužio Zvezdu i Delije, sada je čuveni fudbaler odlučio da ide u penziju
29. 09. 2026. u 14:43
Brazil nekako preživeo goleadu, tuča igrača obeležila meč sa Australijom (VIDEO)
29. 09. 2026. u 14:35
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dragan Mrđa isprozivao Partizan: Nije mi ih žao, osam godina su otimali na sve strane!
Oštre reči Dragana Mrđe u vezi FK Partizan.
28. 09. 2026. u 19:35 >> 19:36
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)