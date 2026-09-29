Košarka

Privatizovala se Cibona: Pokušaj da se "oživi" bivši šampion Evrope

Filip Milošević

29. 09. 2026. u 18:22

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Cibona pokušava da ponovo "oživi".

Приватизовала се Цибона: Покушај да се оживи бивши шампион Европе

FOTO: KK Cibona

Kanadsko-hrvatski bankar Viktor Dodig postao je većinski vlasnik Cibone.

Njemu sada pripada 69,96 odsto nekadašnjeg šampiona Evrope. Taj poduhvat koštao ga je 1.730.100 evra, koliko je prikupio tokom poslednja dva meseca kako bi ispunio zakonski minimum od 1.600.000.

- Od prvog trenutka i početnog ulaganja imao sam jasnu viziju i ambiciju vraćanja kluba na nivo na kojem zaslužuje da bude. Želimo da stvorimo jak evropski klub sa jasnom strategijom upravljanja na svim nivoima. Pretvaranjem u deoničko društvo, klub je dobio odgovorne vlasnike koji su spremni da ulože vlastiti kapital u ovaj projekat, a ja sam posebno srećan što mogu biti na čelu te grupe - pojasnio je Dodig situaciju.

Većinskom vlasniku pomoći će i grad Zagreb, kao i drugi poslovni subjekti u vidu određenih gradskih preduzeća – njima pripada 6,1% kluba.

Već je potvrđeno da će se „vukovi“ u tekućoj takmičarskoj godini vratiti u ABA ligu, posle sezone pauze i istupanja iz drugog ranga regionalnog takmičenja. Takođe, učestvovaće i u FIBA Ligi šampiona.

Foto: FOTO: KK Cibona

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