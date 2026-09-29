Politika

"NOVOSTI" SAZNAJU: Uhapšene dve osobe, odavale tajne albanskim i prištinskim službama

Novosti online

29. 09. 2026. u 16:33

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DANA 29.09.2026.godine, u zajedničkoj akciji BIA, VJT Jagodina, PU Vranje i PU Jagodina, u Vranju je uhapšena D. C. (46) iz Šilova, opština Gnjilane, dok je u Jagodini uhapšena N. P. (50) iz Jagodine.

НОВОСТИ САЗНАЈУ: Ухапшене две особе, одавале тајне албанским и приштинским службама

Foto: BIA

Pomenutim licima se stavlja na teret izvršenje krivičnog dela Špijunaža iz člana 315. KZ stav 1 i stav 3, jer su OS Albanije ŠIŠ i njenoj podružnici na KiM, tzv Obaveštajnoj agenciji Kosova OAK i Obaveštajnoj jedinici Kosovske policije, dostavljali  podake o aktivnom pripadnicima BIA i njihovom  angažovanju, saznaju "Novosti".

Budući da N. P. ima prijavljeno prebivalište u Jagodini, na osnovu odgovarajuće naredbe suda, izvršen je pretres objekta N.P.  kojom prilikom je oduzet deo predmeta, elektronskih uređaja, za koje postoji sumnja da su povezani sa izvršenjem krivičnog dela.

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