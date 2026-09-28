JOŠ TAČNO 229 DANA DO EKSPA! Izgradnja u završnoj fazi, novi grad izrastao do krova (FOTO)

OD prvih pripremnih radova do završnih instalacija, fasada, paviljona i zelenih površina, gradilište budućeg kompleksa "Ekspo 2027" u Surčinu za nešto više od tri godine potpuno je promenilo lice. Tamo gde je tokom leta 2023. počela priprema terena, danas se završavaju objekti u kojima će se za od 15. maja do 15. avgusta naredne godine održavati međunarodna izložba i gde će Srbija ugostiti predstavnike više od 140 zemalja i međunarodnih organizacija.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/

Do početka specijalizovane međunarodne izložbe "Ekspo 2027" preostalo je tačno 229 dana. Radovi na kompleksu zvanično su počeli 5. avgusta 2023, a početkom februara 2024. postavljani su prvi šipovi za temelje sajamskih hala.

Za sedam hala ugrađeno je ukupno 1.647 šipova, prečnika 80 centimetara i dužine do 18 metara. Kada bi se poređali jedan iza drugog, bili bi dugački oko 27,5 kilometara. Temelji se odavno ne vide. Na njihovom mestu već stoje hale, paviljoni i drugi objekti, a čitav prostor dobija izgled budućeg sajamskog kompleksa.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

Kako navode u preduzeću "Ekspo 2027 Beograd", radovi se odvijaju prema planiranoj dinamici, a kompleks je podeljen u više zona.

Zona A predstavlja budući Beogradski sajam. Tu se gradi sedam sajamskih hala, upravna zgrada, odnosno prateći prostori uz hale, skladišta, energetski blok, zelene površine i više od 3.900 parkingmesta. Ukupna bruto površina objekata prelazi 170.000 kvadrata.

Greje, hladi i pravi struju ZA potrebe "Ekspo" kompleksa gradi se trigenerativno energetsko postrojenje, koje će istovremeno proizvoditi toplotu, rashladnu energiju i električnu energiju. Za pogon će koristiti prirodni gas, a energija će se distribuirati halama i drugim objektima kompleksa. U postrojenju će biti kotlarnica, turbinsko postrojenje, rashladne kule, čileri i pumpne stanice. Zanimljiv deo sistema je i takozvana banka leda. Kada nema velike potrebe za hlađenjem, sistem može da proizvodi rashladnu energiju i skladišti je u rezervoarima. Kada tokom toplih dana potrošnja poraste, ta uskladištena energija može da se koristi za hlađenje objekata. Dakle, budući "Ekspo" neće imati klasičnu toplanu koja samo šalje toplotu u objekte. Jedan energetski sistem treba da obezbedi grejanje, hlađenje i proizvodnju električne energije, uz korišćenje energije onda kada je najpotrebnija.

- Trenutno se izvode završni radovi na unutrašnjim instalacijama hala, aneksa i upravne zgrade. Montirani su pregradni zidovi za paviljone zemalja učesnica i u toku su molersko-farbarski radovi - navode u preduzeću "Ekspo 2027 Beograd". U halama se, dakle, sada više ne radi samo na konstrukciji. Formiraju se prostori u kojima će biti pavi- ljoni zemalja učesnica. Uređuje se i prostor između objekata - buduća promenada dobija granitnu podlogu, a čitava zona se intenzivno ozelenjava.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

Zona B je tematski deo kompleksa i prostire se na 77.500 kva- drata. U njoj su Na- cionalni paviljon, tematski objekat B1, kao i B2 - "Igraj za napredak" i B3 - "Sport za sve", uz dva privremena objekta. B1 nije klasična sajamska hala, već tematski prostor sa tri celine - "Forum", "Igrajmo zajedno" i "Moć igre".

Centralno mesto u ovoj zoni zauzima Nacionalni paviljon, veći od 17.000 kvadrata i visok 45 metara. Njegova betonska i čelična konstrukcija je završena, a sada se rade instalacije i unu- trašnje uređenje.

- Izvode se radovi na pregradnim gipsanim zidovima, stepenišna jezgra se oblažu keramikom. Takođe, fasada poprima konačni oblik jer se izvode radovi zatvaranja laminam keramikom - navode u ovom preduzeću.

170.000 metara kvadratnih iznosi ukupna bruto površina svih zdanja u kompleksu u Surčinu

Najviše je odmakao objekat B2 - "Igraj za napredak". Na B1 je završena kompletna montaža čelične konstrukcije krova, dok se na njemu i ostalim objektima Zone B rade unutrašnji i arhitektonski radovi. A da bi sve to moglo da funkcioniše, ispod i oko objekata gradi se čitava mreža saobraćajnica i instalacija.

- Prvi projekat u zoni "Ekspa" upravo je projekat izgradnje linijske infrastrukture, jer on predstavlja osnovu za funkcionisanje celokupne zone i svih objekata - ističu u "Ekspo 2027 Beograd".

- Gradi se oko 12 kilometara saobraćajnica, sa po dve trake u svakom smeru, kao i mreža vodovoda, kanalizacije, gasovoda, elektroenergetskih i telekomunikacionih instalacija. U sistem ulaze i trafostanice, merno-regulacione stanice i drugi prateći objekti. Dok se sajamski deo privodi kraju, "Ekspo" selo je praktično završeno.

FOTO: Novosti

Izgradnja 1.500 stanova za učesnike izložbe suštinski je završena u julu 2026. godine. Sada se stanovi opremaju nameštajem i belom tehnikom, ali i televizorima, posuđem i kućnim tekstilom - praktično svime što je potrebno za boravak stanara.

Stanovi su od jednosobnih do četvorosobnih i imaju od 37 do 102 kvadrata. Predviđeno je 1.016 garažnih i još 720 parking mesta na parteru. Uređuje se i prostor oko zgrada. Sade se lišćari, četinari i dekorativno bilje, uređuju parteri i završava ozelenjavanje naselja.

Tako se gradilište koje je počelo pripremom terena i postavljanjem prvih šipova danas pretvara u novu urbanu celinu.

Od prvih 1.647 šipova do završnih fasada, paviljona, saobraćajnica i zelenih površina - "Ekspo" u Surčinu ulazi u završnu građevinsku fazu.

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