VUČIĆ SA ŠAMPIONIMA: Hvala vam na veličanstvenom uspehu!

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je Saru Ćirković, Kristinu Kuluhovu, Rastka Simića i Milenu Matović, članove bokserske reprezentacije Srbije koji su osvojili medalje na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu u Sofiji.

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Fotografije susreta objavljene su putem zvaničnog Instagram naloga predsednika:

"Hvala vam na veličanstvenom uspehu koji ste postigli. Na ovom EP osvojili smo dva zlata, jedno srebro i jednu bronzu i četvrta smo nacija po uspešnosti. Ovo je ogroman uspeh i za Bokserski savez, jer pre ovoga nismo imali nikakve rezultate.

Beskrajno vam hvala, obradovali ste naš narod i ponosan sam na svakoga od vas. Čestitam vam na tome što ste boks na velika vrata vratili u našu zemlju", poručio je predsednik Vučić.

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