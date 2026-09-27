Politika

VUČIĆ SA ŠAMPIONIMA: Hvala vam na veličanstvenom uspehu!

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27. 09. 2026. u 11:51

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PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je Saru Ćirković, Kristinu Kuluhovu, Rastka Simića i Milenu Matović, članove bokserske reprezentacije Srbije koji su osvojili medalje na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu u Sofiji.

ВУЧИЋ СА ШАМПИОНИМА: Хвала вам на величанственом успеху!

Instagram printskrin

Fotografije susreta objavljene su putem zvaničnog Instagram naloga predsednika:

"Hvala vam na veličanstvenom uspehu koji ste postigli. Na ovom EP osvojili smo dva zlata, jedno srebro i jednu bronzu i četvrta smo nacija po uspešnosti. Ovo je ogroman uspeh i za Bokserski savez, jer pre ovoga nismo imali nikakve rezultate.

Beskrajno vam hvala, obradovali ste naš narod i ponosan sam na svakoga od vas. Čestitam vam na tome što ste boks na velika vrata vratili u našu zemlju", poručio je predsednik Vučić.

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