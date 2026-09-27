"SRBIJA JE NAJUSPEŠNIJA ZEMLJA U EVROPI PO STOPI RASTA!" Predsednik podelio moćan video
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić podelio je novi snimak na društevenim mrežama.
Ovog puta Vučić je podsetio na to šta su glavni prioretiti naše zemlje, kao i to da je Srbija najuspešnija zemlja Evrope u jako važnoj stavci.
- Mir, stabilnost, ekonomski da napredujemo jer smo najuspešnija zemlja u Evropi po stopi rasta - istakao je predsednik u video isečku sa jednog od njegovih obraćanja.
Podsećamo, predsednik Vučić vodi zdravu politiku kojoj je proritet čovek. Svaki garađnin Srbije uvek je ispred bilo kakvog interesa.
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