"SRBIJA JE NAJUSPEŠNIJA ZEMLJA U EVROPI PO STOPI RASTA!" Predsednik podelio moćan video

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić podelio je novi snimak na društevenim mrežama.

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/bs

Ovog puta Vučić je podsetio na to šta su glavni prioretiti naše zemlje, kao i to da je Srbija najuspešnija zemlja Evrope u jako važnoj stavci.

- Mir, stabilnost, ekonomski da napredujemo jer smo najuspešnija zemlja u Evropi po stopi rasta - istakao je predsednik u video isečku sa jednog od njegovih obraćanja.

Podsećamo, predsednik Vučić vodi zdravu politiku kojoj je proritet čovek. Svaki garađnin Srbije uvek je ispred bilo kakvog interesa.

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