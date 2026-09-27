Politika

"SRBIJA JE NAJUSPEŠNIJA ZEMLJA U EVROPI PO STOPI RASTA!" Predsednik podelio moćan video

В.Н.

27. 09. 2026. u 11:50

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić podelio je novi snimak na društevenim mrežama.

СРБИЈА ЈЕ НАЈУСПЕШНИЈА ЗЕМЉА У ЕВРОПИ ПО СТОПИ РАСТА! Председник поделио моћан видео

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/bs

Ovog puta Vučić je podsetio na to šta su glavni prioretiti naše zemlje, kao i to da je Srbija najuspešnija zemlja Evrope u jako važnoj stavci.

- Mir, stabilnost, ekonomski da napredujemo jer smo najuspešnija zemlja u Evropi po stopi rasta - istakao je predsednik u video isečku sa jednog od njegovih obraćanja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

Podsećamo, predsednik Vučić vodi zdravu politiku kojoj je proritet čovek. Svaki garađnin Srbije uvek je ispred bilo kakvog interesa. 

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