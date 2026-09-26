"SUMLJIVO" LICE - MIRJANA NIKOLIĆ: "Od Teherana do 'sumljam' zaista je put kojim se ređe ide..."
NIKOLINA Kaplarević je na društvenoj mreži Iks u svojoj novoj objavi isprozivala "rektorku" Mirjanu Nikolić.
Naime, ona je navela sledeće:
"SUMLjIVO LICE-MIRJANA NIKOLIĆ
Pre nekoliko godina put u Teheran, u društvu Tamare Vučić, supruge predsednika Srbije.
Fotografije postoje, uspomena ostala.
Danas, Srbija ne valja, predsednik ne valja, ma ništa ne valja.
A sinoć „SUMLjAM“.
Gospođo Nikolić, od Teherana do „sumljam“ zaista je put kojim se ređe ide."
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