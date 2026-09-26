Politika

"SUMLJIVO" LICE - MIRJANA NIKOLIĆ: "Od Teherana do 'sumljam' zaista je put kojim se ređe ide..."

В.Н.

26. 09. 2026. u 12:27

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NIKOLINA Kaplarević je na društvenoj mreži Iks u svojoj novoj objavi isprozivala "rektorku" Mirjanu Nikolić.

СУМЉИВО ЛИЦЕ - МИРЈАНА НИКОЛИЋ: Од Техерана до сумљам заиста је пут којим се ређе иде...

Foto: Printskrin/Jutjub/ Limunov Show

Naime, ona je navela sledeće:

"SUMLjIVO LICE-MIRJANA NIKOLIĆ

Pre nekoliko godina put u Teheran, u društvu Tamare Vučić, supruge predsednika Srbije.

Fotografije postoje, uspomena ostala.

Danas, Srbija ne valja, predsednik ne valja, ma ništa ne valja.

A sinoć „SUMLjAM“.

Gospođo Nikolić, od Teherana do „sumljam“ zaista je put kojim se ređe ide."

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