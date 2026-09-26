SVE JE JASNO KAO DAN! Pogledajte kako blokaderi varaju birače pred izbore (VIDEO)
BLOKADERI i njihovi predstavnici uporno pričaju jednu priču, dok je realnost sasvim drugačija. Njihov program jasan je kao dan - mržnja i nasilje su jedino za šta znaju.
Međutim, nikakav problem im ne predstavlja to da na sva zvona pokušavaju narodu prodati drugu priču.
Navodno, oni se zalažu za stabilnost, ali prizori njihovog divljanja, paljenja i nasilja koje je cela Srbija već više puta videla, nikako im ne idu u korist.
Pogledajte i sami kako blokaderi varaju birače pred izbore.
Kopiraju Vučića kako žele stabilnost, a hteli da doslovce zapale zemlju i izazovu građanski rat!
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