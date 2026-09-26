Politika

SVE JE JASNO KAO DAN! Pogledajte kako blokaderi varaju birače pred izbore (VIDEO)

В.Н.

26. 09. 2026. u 11:42

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BLOKADERI i njihovi predstavnici uporno pričaju jednu priču, dok je realnost sasvim drugačija. Njihov program jasan je kao dan - mržnja i nasilje su jedino za šta znaju.

СВЕ ЈЕ ЈАСНО КАО ДАН! Погледајте како блокадери варају бираче пред изборе (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Međutim, nikakav problem im ne predstavlja to da na sva zvona pokušavaju narodu prodati drugu priču.

Navodno, oni se zalažu za stabilnost, ali prizori njihovog divljanja, paljenja i nasilja koje je cela Srbija već više puta videla, nikako im ne idu u korist.

Pogledajte i sami kako blokaderi varaju birače pred izbore.

Kopiraju Vučića kako žele stabilnost, a hteli da doslovce zapale zemlju i izazovu građanski rat!

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