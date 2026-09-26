VUČIĆ PRIČAO SA PUTINOM SAT VREMENA: "Važan razgovor za budućnost Srbije, verujem da će gasni aranžman biti produžen"

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Vladimirovičem Putinom. Važan razgovor za budućnost Srbije, poručio je Vučić.

Foto: Printskrin/Instagram/buducnostsrbijeav

Objavu predsednika Srbije prenosimo u celosti:

"Dobar i sadržajan razgovor sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom.

Tokom dugog, jednočasovnog razgovora, obuhvatii smo niz tema - bilateralne odnose, situaciju u regionu, sukob u Ukrajini, kao i sve ostale od značaja za Srbiju i Rusiju.

Posebno izdvajam pitanje energetske saradnje, odnosno gasni aranžman, koji ističe 30. septembra. Verujem da će, posle današnjeg razgovora, on biti produžen i da ćemo obezbediti stabilno snabdevanje gasom. Građani Srbije treba da znaju da ćemo i dalje da imamo dobru, nisku cenu gasa od 318 evra za 1000 m3, umesto da plaćamo tržišnu cenu, koja danas iznosi 868 evra.

Razgovarali smo i o pitanju Naftne industrije Srbije, s nadom u rešenje dobro za obe strane.

Zahvalio sam predsedniku Putinu i na upućivanju pomoći u gašenju požara u Srbiji i time sprečavanju štete većih razmera.

Obavestio sam predsednika Ruske Federacije da sutra podnosim ostavku i izrazio zahvalnost za dosadašnju saradnju, dugu četrnaest godina, s nadom da će i budući predsednici Srbije znati da odgovorno vode spoljnu politiku naše zemlje, održavajući neku vrstu balansa prema svim faktorima na međunarodnoj sceni".