Politika

VUČIĆ PRIČAO SA PUTINOM SAT VREMENA: "Važan razgovor za budućnost Srbije, verujem da će gasni aranžman biti produžen"

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26. 09. 2026. u 11:56

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PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Vladimirovičem Putinom. Važan razgovor za budućnost Srbije, poručio je Vučić.

ВУЧИЋ ПРИЧАО СА ПУТИНОМ САТ ВРЕМЕНА: Важан разговор за будућност Србије, верујем да ће гасни аранжман бити продужен

Foto: Printskrin/Instagram/buducnostsrbijeav

Objavu predsednika Srbije prenosimo u celosti:

"Dobar i sadržajan razgovor sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom.

Tokom dugog, jednočasovnog razgovora, obuhvatii smo niz tema - bilateralne odnose, situaciju u regionu, sukob u Ukrajini, kao i sve ostale od značaja za Srbiju i Rusiju.

Posebno izdvajam pitanje energetske saradnje, odnosno gasni aranžman, koji ističe 30. septembra. Verujem da će, posle današnjeg razgovora, on biti produžen i da ćemo obezbediti stabilno snabdevanje gasom. Građani Srbije treba da znaju da ćemo i dalje da imamo dobru, nisku cenu gasa od 318 evra za 1000 m3, umesto da plaćamo tržišnu cenu, koja danas iznosi 868 evra.

Razgovarali smo i o pitanju Naftne industrije Srbije, s nadom u rešenje dobro za obe strane.

Zahvalio sam predsedniku Putinu i na upućivanju pomoći u gašenju požara u Srbiji i time sprečavanju štete većih razmera.

Obavestio sam predsednika Ruske Federacije da sutra podnosim ostavku i izrazio zahvalnost za dosadašnju saradnju, dugu četrnaest godina, s nadom da će i budući predsednici Srbije znati da odgovorno vode spoljnu politiku naše zemlje, održavajući neku vrstu balansa prema svim faktorima na međunarodnoj sceni".

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