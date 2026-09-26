BRNABIĆ OGOLELA LICEMERJE N1: Misle da sopstveno nasilje mogu da pokriju narativom i kriznim PR-om, ne više!
POTPREDSEDNICA Srpske napredne stranke Ana Brnabić, oglasila se povodom licemernih navoda N1, blokaderskog medija koji podržava "studente", što se i jasno vidi u njihovom narativu.
- Samo dan nakon što su aktivisti @sns_srbija napadnuti SEKIROM u Kuli, odmah na medijima koji služe da se nasilje blokadera po svaku cenu zataška, kao udarnu vest imamo narativ da vlast prouzrokuje nasilje! Narativ Studentske liste, onih koji su ih napravili i koji se jedini pitaju, je uvek isti - ne verujte ni svojim očima ni svojim ušima, već onome šta vam mi kažemo. Napad sekirom od strane nekoga ko podržava Studentsku listu - je nasilje vlasti. Sapun na zatvorskom podu nije aluzija na to da će nas silovati, već na to da moramo, valjda, da se okupamo? Jahaće - ali ne nas nego konje? Ćacike nisu žene koje ne podržavaju Studentsku listu, već neki apstraktni pojam koji je upućen kao kompliment. I uvek, uvek, misle da sopstveno nasilje mogu da pokriju narativom i kriznim PR-om. Ne više. Nikada više. Prazna vam je ta priča - navela je Brnabićeva u objavi.
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