Svet

TURSKA JE SPREMNA: Erdogan se oglasio o sukobu koji bukti

Novosti online

25. 09. 2026. u 16:57

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TURSKA je spremna da doprinese pregovorima o ukrajinskom rešenju, izjavio je turski predsednik Redžep Tajip Erdogan u intervjuu za Newsweek.

ТУРСКА ЈЕ СПРЕМНА: Ердоган се огласио о сукобу који букти

Foto: Tanjug/Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

- Čim se pokaže neophodna politička volja, Turska je spremna da doprinese povratku strana za pregovarački sto i stvaranju uslova za mir - rekao je on.

Ranije je Erdogan na sastanku sa liderom kijevskog režima Zelenskim izjavio o potrebi da se osigura bezbednost plovidbe u Crnom moru i nedopustivost napada na trgovačke brodove.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je Moskva saopštila  Ankari svoje pristupe rešavanju krize u Ukrajini.

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