TURSKA JE SPREMNA: Erdogan se oglasio o sukobu koji bukti
TURSKA je spremna da doprinese pregovorima o ukrajinskom rešenju, izjavio je turski predsednik Redžep Tajip Erdogan u intervjuu za Newsweek.
- Čim se pokaže neophodna politička volja, Turska je spremna da doprinese povratku strana za pregovarački sto i stvaranju uslova za mir - rekao je on.
Ranije je Erdogan na sastanku sa liderom kijevskog režima Zelenskim izjavio o potrebi da se osigura bezbednost plovidbe u Crnom moru i nedopustivost napada na trgovačke brodove.
Rusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je Moskva saopštila Ankari svoje pristupe rešavanju krize u Ukrajini.
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