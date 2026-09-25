TURSKA JE SPREMNA: Erdogan se oglasio o sukobu koji bukti

TURSKA je spremna da doprinese pregovorima o ukrajinskom rešenju, izjavio je turski predsednik Redžep Tajip Erdogan u intervjuu za Newsweek.

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- Čim se pokaže neophodna politička volja, Turska je spremna da doprinese povratku strana za pregovarački sto i stvaranju uslova za mir - rekao je on.

Ranije je Erdogan na sastanku sa liderom kijevskog režima Zelenskim izjavio o potrebi da se osigura bezbednost plovidbe u Crnom moru i nedopustivost napada na trgovačke brodove.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je Moskva saopštila Ankari svoje pristupe rešavanju krize u Ukrajini.