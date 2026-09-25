LIBERNA PARTIJA CENTRA POBEDILA NA IZBORIMA U MAROKU: Šef fudbalskog saveza glavni kandidat za premijera

LIBERNA partija centra (PAM), koju je osnovao savetnik marokanskog kralja, pobedila je na parlamentarnim izborima u Maroku, nakon što je zabeležila značajan rast podrške zahvaljujući angažovanju šefa nacionalnog fudbalskog saveza Fauzija Lekdžaa , pokazuju danas objavljeni prvi zvanični rezultati.

AP Photo/Mosa'ab Elshamy

Partija autentičnosti i modernizma (PAM) osvojila je 97 od ukupno 395 mesta u parlamentu, što je porast u odnosu na 87 mandata iz 2021. godine, saopštio je rezultate ministar unutrašnjih poslova Maroka Abdeluafi Laftit na konferenciji za novinare.

Uspon stranke pripisuje se ulasku u politiku Fauzija Lekdžaa , koji je zaslužan za niz međunarodnih uspeha marokanske fudbalske reprezentacije i šef infrastrukturnih investicija za predstojeći Mundijal, a koji važi za jednog od glavnih kandidata za novog premijera.

Kao potencijalni predsednik vlade pominje se i aktuelna liderka PAM-a Fatima Ezahra El Mansuri.

AP Photo/Mosa'ab Elshamy

Dosadašnji vodeći koalicioni partner, Nacionalni savez nezavisnih (RNI), izgubio je prvu poziciju i zauzeo drugo mesto.

Iako je PAM tokom kampanje isključivao mogućnost nove koalicije sa RNI zbog međusobnih optužbi za rast cena hrane, Mansuri je nakon objavljivanja rezultata izjavila da u pregovorima neće biti „crvenih linija“ i da je ta stranica okrenuta.

Prema privremenim rezultatima, konzervativna nacionalistička partija Istiklal obezbedila je 65 mesta, dok je islamistička Partija pravde i razvoja (PJD) zabeležila veliki povratak osvojivši 54 mandata, u odnosu na samo 13 sa prethodnih izbora.

Povratak islamista vezuje se za ponovno angažovanje bivšeg premijera Abdelilaha Benkirana, koji je već najavio da će PJD delovati iz opozicije.

Opšta izlaznost na izborima iznosila je oko 38 odsto, što je pad u odnosu na 50 procenata zabeleženih na prethodnim parlamentarnim izborima pre pet godina.

(Rojters)