POLITIČKI ANALITIČAR O BLOKADERSKOJ LISTI: Iza nje se nalaze strani faktori, ovo je klasična antisrpska politika!
Sve je jasnije da unutar opozicionih redova dolazi i do ozbiljnih sukoba i da ove liste nemaju podršku kakvu su očekivale
Politički analitičar Dragomir Anđelković oštro je kritikovao blokadersku listu poručivši da je ona izgubila svaki kredibilitet.
Kako je rekao, preko ove liste pokušava da se ostvari politički uticaj i dođe na vlast uz podršku spoljnog faktora i nekadašnjih funkcionera!
Anđelković ističe da se iza ove liste nalaze strani faktori i da je ovo klasična antisrpska politika.
Sve je jasnije da unutar opozicionih redova dolazi i do ozbiljnih sukoba i da ove liste nemaju podršku kakvu su očekivale.
Poslušajte šta je Anđelković rekao KLIKOM OVDE!
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