POLITIČKI ANALITIČAR O BLOKADERSKOJ LISTI: Iza nje se nalaze strani faktori, ovo je klasična antisrpska politika!

Sve je jasnije da unutar opozicionih redova dolazi i do ozbiljnih sukoba i da ove liste nemaju podršku kakvu su očekivale

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Politički analitičar Dragomir Anđelković oštro je kritikovao blokadersku listu poručivši da je ona izgubila svaki kredibilitet.

Kako je rekao, preko ove liste pokušava da se ostvari politički uticaj i dođe na vlast uz podršku spoljnog faktora i nekadašnjih funkcionera!

Anđelković ističe da se iza ove liste nalaze strani faktori i da je ovo klasična antisrpska politika.

Sve je jasnije da unutar opozicionih redova dolazi i do ozbiljnih sukoba i da ove liste nemaju podršku kakvu su očekivale.

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