"MI SMO SE ŠALILI, TREBAJU NAM GLASOVI IZ REPUBLIKE SRPSKE" Čitavu deceniju udaraju na Vučića i SNS sa lažnim pričama, a sada...
ČITAVU deceniju udaraju na Vučića i Srpsku naprednu stranku sa lažnim pričama o "uvezenim biračima", "autobusima", sada kažu da su se ipak šalili i da su im baš ti glasovi potrebni.
Oni koji iz dna duše preziru narod iz Republike Srpske sada posebno pokazuju licemerje.
- Svi imaju pitanja, kao šta da radimo sa uvezenim biračima iz Republike Srpske. Znači nisu uvezeni, to su ljudi koji stoje u biračkom spisku. Obratite im se i uradite kampanju. Verujte u toj Republici Srpskoj ima mnogo naroda koji podržava političke opcije koje nisu SNS. Majke mi, sad javno to govorim, nisam znao za ono što je danas najavljeno. To je student u svakom selu koji obilazi najveće gradove i opštine u Republici Srpskoj - rekao je.
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