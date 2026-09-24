Politika

PETKOVIĆ O BANJSKOJ: Trojica Srba nikada neće biti teroristi - Priština duguje odgovore

P. Đurđević

24. 09. 2026. u 14:33

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DIREKTOR Kancelarije za KiM Petar Petković izjavio je da su u Banjskoj na današnji dan 2023. godine stradala i trojica Srba i naveo da Priština nije odgovorila na mnoga pitanja o tom događaju, bez čega nema istine.

ПЕТКОВИЋ О БАЊСКОЈ: Тројица Срба никада неће бити терористи - Приштина дугује одговоре

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ/ bg

Petković je ukazao da rezultati obdukcije do danas nisu objavljeni, jer Priština želi da sakrije činjenicu da su trojica Srba ubijeni nakon što su bili zarobljeni.

- Nije samo albanski policajac Afrim Bunjaku stradao, kako to mnogi žele da predstave na KiM, već su stradala i trojica Srba, koji za srpski narod, naročito sa severa, nikada neće biti teroristi! - naveo je Petković u objavi na mreži X.

Dodao je da su pre tri godine u Banjskoj živote izgubili Igor Milenković, Stefan Nedeljković i Bojan Mijailović, nad kojima su, kako je naveo, Kurtijevi policajci izvršili egzekuciju iz neposredne blizine.

Petković je istakao da je Priština ostala dužna i odgovore na pitanja zašto nije dozvolila srpskim patolozima da učestvuju u obdukciji, zbog čega je Euleksu bilo zabranjeno prisustvo tokom uviđaja na samom terenu i zašto nikada nije objavljen celokupan snimak iz drona.

- Bez tih odgovora nema ni istine - istakao je Petković.

Na današnji dan 2023. godine u Banjskoj kod Zvečana došlo je do oružanog sukoba grupe lokalnih Srba i pripadnika tzv. kosovske policije, u kojem su živote izgubili trojica Srba - Igor Milenković, Stefan Nedeljković i Bojan Mijailović, kao i albanski policajac Afrim Bunjaku.

Priština je događaj u Banjskoj okarakterisala kao navodni "terorizam" i "napad na ustavni poredak" tzv. Kosova, a u aprilu ove godine osnovni sud privremenih institucija u Prištini osudio je prvostepeno Blagoja Spasojevića i Vladimira Tolića na doživotnu kaznu zatvora, a Dušana Maksimovića na 30 godina zatvorske kazne u vezi sa događajima u Banjskoj.

(Tanjug)

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