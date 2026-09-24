PETKOVIĆ O BANJSKOJ: Trojica Srba nikada neće biti teroristi - Priština duguje odgovore
DIREKTOR Kancelarije za KiM Petar Petković izjavio je da su u Banjskoj na današnji dan 2023. godine stradala i trojica Srba i naveo da Priština nije odgovorila na mnoga pitanja o tom događaju, bez čega nema istine.
Petković je ukazao da rezultati obdukcije do danas nisu objavljeni, jer Priština želi da sakrije činjenicu da su trojica Srba ubijeni nakon što su bili zarobljeni.
- Nije samo albanski policajac Afrim Bunjaku stradao, kako to mnogi žele da predstave na KiM, već su stradala i trojica Srba, koji za srpski narod, naročito sa severa, nikada neće biti teroristi! - naveo je Petković u objavi na mreži X.
Dodao je da su pre tri godine u Banjskoj živote izgubili Igor Milenković, Stefan Nedeljković i Bojan Mijailović, nad kojima su, kako je naveo, Kurtijevi policajci izvršili egzekuciju iz neposredne blizine.
Petković je istakao da je Priština ostala dužna i odgovore na pitanja zašto nije dozvolila srpskim patolozima da učestvuju u obdukciji, zbog čega je Euleksu bilo zabranjeno prisustvo tokom uviđaja na samom terenu i zašto nikada nije objavljen celokupan snimak iz drona.
- Bez tih odgovora nema ni istine - istakao je Petković.
Na današnji dan 2023. godine u Banjskoj kod Zvečana došlo je do oružanog sukoba grupe lokalnih Srba i pripadnika tzv. kosovske policije, u kojem su živote izgubili trojica Srba - Igor Milenković, Stefan Nedeljković i Bojan Mijailović, kao i albanski policajac Afrim Bunjaku.
Priština je događaj u Banjskoj okarakterisala kao navodni "terorizam" i "napad na ustavni poredak" tzv. Kosova, a u aprilu ove godine osnovni sud privremenih institucija u Prištini osudio je prvostepeno Blagoja Spasojevića i Vladimira Tolića na doživotnu kaznu zatvora, a Dušana Maksimovića na 30 godina zatvorske kazne u vezi sa događajima u Banjskoj.
(Tanjug)
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