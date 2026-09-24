VUČIĆ JASAN I GLASAN: Oni da govore “Za dom”, a Srbi da odgovore “Spremni” nikada se neće desiti!
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se video-porukom putem zvaničnog Instagram naloga
Komentarišući to što je govorio o bujanju nacizma, on je naveo da Srbija neće prihvatiti da bude ucenjivana evropskim putem dok se istovremeno koristi pozdrav "Za dom spremni", ali da njegovo govor nije bio upućen nikome pojedinačno.
"Ja ne dajem odgovore nikome od njih, vi dajte njima odgovore kakve god hoćete. Ja sam odgovorio da se ovo tiče našeg naroda. Ja sam se začudio. Ja sam mislio da oni imaju neka pametnija posla, oni došli ovde da govore o Srbiji. Dobro, volite da govorite o Srbiji. Je l' mislite stvarno da će to da prođe bez odgovora? Je l' stvarno mislite da vas se neko plaši", rekao je Vučić.
On je dodao da je pozdrav "Za dom spremni" nešto najgore za srpski narod, jer je pod tim pokličem stradalo na stotine hiljada Srba.
"To je za Srbiju najjezivije, najjeziviji nacistički pozdrav, 10 puta gori od 'Zig hajla'. Ne postoji ništa gore za nas Srbe. Stotine hiljada ljudi je stradalo pod tim pokličem", rekao je Vučić.
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