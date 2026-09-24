Politika

VUČIĆ JASAN I GLASAN: Oni da govore “Za dom”, a Srbi da odgovore “Spremni” nikada se neće desiti!

Новости онлајн

24. 09. 2026. u 14:24

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se video-porukom putem zvaničnog Instagram naloga

ВУЧИЋ ЈАСАН И ГЛАСАН: Они да говоре “За дом”, а Срби да одговоре “Спремни” никада се неће десити!

Foto: Printskrin

Komentarišući to što je govorio o bujanju nacizma,  on je naveo da Srbija neće prihvatiti da bude ucenjivana evropskim putem dok se istovremeno koristi pozdrav "Za dom spremni", ali da njegovo govor nije bio upućen nikome pojedinačno.

"Ja ne dajem odgovore nikome od njih, vi dajte njima odgovore kakve god hoćete. Ja sam odgovorio da se ovo tiče našeg naroda. Ja sam se začudio. Ja sam mislio da oni imaju neka pametnija posla, oni došli ovde da govore o Srbiji. Dobro, volite da govorite o Srbiji. Je l' mislite stvarno da će to da prođe bez odgovora? Je l' stvarno mislite da vas se neko plaši", rekao je Vučić.

On je dodao da je pozdrav "Za dom spremni" nešto najgore za srpski narod, jer je pod tim pokličem stradalo na stotine hiljada Srba.

"To je za Srbiju najjezivije, najjeziviji nacistički pozdrav, 10 puta gori od 'Zig hajla'. Ne postoji ništa gore za nas Srbe. Stotine hiljada ljudi je stradalo pod tim pokličem", rekao je Vučić.

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ALEKSANDAR VUČIĆ JE POLITIČKI GENIJE: Analitičari o istorijskom govoru predsednika na GS UN koji je odjeknuo širom sveta
Politika

0 1

ALEKSANDAR VUČIĆ JE POLITIČKI GENIJE: Analitičari o istorijskom govoru predsednika na GS UN koji je odjeknuo širom sveta

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, gde je govorio o najvažnijim pitanjima za Srbiju, ali i o aktuelnim izazovima u međunarodnim odnosima. Njegov nastup izazvao je brojne reakcije, kako u Srbiji, tako i u inostranstvu, a o značaju ovog govora i porukama koje je predsednik uputio svetskim liderima razgovarali smo sa analitičarima koji su ocenili da je predsednik imao snažan i zapažen nastup, kojim je Srbija jasno afirmisala svoje stavove o međunarodnom pravu, suverenitetu i svom mestu u novom geopolitičkom poretku.

24. 09. 2026. u 13:03

Politika
Tenis
Fudbal
Privatnost kao najveća vrednost luksuznog života

Privatnost kao najveća vrednost luksuznog života