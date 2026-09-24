PUNA I OTVORENA PODRŠKA ALJBINA KURTIJA STUDENTSKOJ LISTI: Daje sve pare i apsolutnu logistističku podršku

Kurtijev čovek, Nenad Rašić rekao je da je unutar njegove stranke Za slobodu pravdu i opstanak odlučeno da "svim raspoloživim sredstvima snažno podrže "Studentsku listu" na predstojećim izborima u Srbiji, te pojasnio da će tokom predizborne kampanje animirati i svoje pristalice da 25. oktobra izdvoje vremena za glasanje.

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- Bez obzira što to znači da treba izdvojiti nekoliko sati kako bi se glasalo u Kuršumliji ili gde god to bilo, postoji jedna jaka volja kod naših simpatizera da pomognemo u ovom procesu. Mi ćemo koristiti normalne metode, od lične afirmacije do organizovanja kolektivnog odlaska na biračka mesta - kaže Rašić za Radio Slobodna Evropa.