Politika

OVAKO SE BORI ZA SRBIJU! Moćne reči Vučića odjeknule celim svetom - pogledajte ceo govor predsednika Srbije u UN

В.Н.

23. 09. 2026. u 23:32

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić održao je moćan govor u SB UN!

ОВАКО СЕ БОРИ ЗА СРБИЈУ! Моћне речи Вучића одјекнуле целим светом - погледајте цео говор председника Србије у УН

Foto: Novosti

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