VUČIĆ SE ZAHVALIO SVAKOJ OD 107 DRŽAVA KOJE NISU PRIZNALE NEZAVISNOST KIM: "Čuvanje principijelne pozicije teže je nego što izgleda sa strane
TOKOM svog govora pred predstavnicima država u Generalnoj skupšitni Ujedinjenih nacija, predsednik Srbije Aleksandar Vučić se zahvalio svakoj od 107 država pojedinačno koja nije priznala jednostrano proglašenu nezavisnost tzv. Kosova.
- Znamo da su mnoge od tih država bile izložene pritiscima i znamo da je čuvanje principijelne pozicije ponekad mnogo teže nego što izgleda sa strane. Hvala Vam za doslednost u nepriznavanju nezavisnosti dela teritorije Srbije - rekao je Vučić.
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