Politika

VUČIĆ SE ZAHVALIO SVAKOJ OD 107 DRŽAVA KOJE NISU PRIZNALE NEZAVISNOST KIM: "Čuvanje principijelne pozicije teže je nego što izgleda sa strane

В.Н.

23. 09. 2026. u 23:23

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TOKOM svog govora pred predstavnicima država u Generalnoj skupšitni Ujedinjenih nacija, predsednik Srbije Aleksandar Vučić se zahvalio svakoj od 107 država pojedinačno koja nije priznala jednostrano proglašenu nezavisnost tzv. Kosova.

ВУЧИЋ СЕ ЗАХВАЛИО СВАКОЈ ОД 107 ДРЖАВА КОЈЕ НИСУ ПРИЗНАЛЕ НЕЗАВИСНОСТ КИМ: Чување принципијелне позиције теже је него што изгледа са стране

Foto: Printscreen

- Znamo da su mnoge od tih država bile izložene pritiscima i znamo da je čuvanje principijelne pozicije ponekad mnogo teže nego što izgleda sa strane. Hvala Vam za doslednost u nepriznavanju nezavisnosti dela teritorije Srbije - rekao je Vučić.

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