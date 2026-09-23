"POVERENJE NEĆEMO VRATITI VELIKIM DEKLARACIJAMA, AKO NASTAVIMO KAO RANIJE" Vučić o Srbiji kao garantu mira i stabilnosti
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić ukazao je govoreći pred Generalnom skupštinom UN na pozitivnu ulogu Srbije u očuvanju mira.
- Na početku sam govorio o poverenju i odgovornosti i želim tu i da završim. Poverenje nećemo vratiti velikim deklaracijama ako posle njih nastavimo da postupamo kao ranije. Svako od nas mora da počne od sopstvenih odluka. Srbija to pokušava da čini čuvajući mir u svom okruženju, učestvujući u mirovnim misijama daleko od svojih granica, pomažući drugima kada su ugroženi, razgovarajući i sa onima sa kojima se ne slaže i ispunjavajući obaveze koje preuzima. Ono što će vratiti poverenje u međunarodno pravo i u Organizaciju Ujedinjenih nacija jeste više poteza poput ovih - zaključio je Vučić.
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