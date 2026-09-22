Kilijan Mbape se naprasno setio svog porekla: Ako osvoji Zlatnu loptu posvetiće je Africi

Afrički glasovi mogli bi da budu ključ u dodeli zlatne lopte

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Trka za Zlatnu loptu ulazi u završnicu, a trofej će biti dodeljen 16. oktobra. Kilijan Mbape više ne krije koliko želi najprestižnije individualno priznanje.

Francuz je u intervjuu za RFI poručio da bi ga neosvajanje nagrade razočaralo, ali i objasnio zbog čega veruje da njegovi rezultati iz prošle sezone predstavljaju dovoljan argument.

- Osećam da je ovo bila dobra godina za mene. Bio bih razočaran da ne osvojim Zlatnu loptu. Kada takmičar ne pobedi, razočaran je, a ja sam takmičar - rekao je Mbape.

Glavni adut napadača Reala su individualne brojke. Mbape je prošlu sezonu završio kao najbolji strelac La Lige sa 25 golova i Lige šampiona sa 15, dok je na Svetskom prvenstvu ušao u istoriju kao najbolji strelac turnira sa 10 pogodaka, čim je izbio i na pervo mesto večite liste strelaca na mundijalima.

- Moja individualna godina bila je sjajna. Bio sam najbolji strelac u svim velikim takmičenjima, a to je ključni kriterijum za Zlatnu loptu. Znam da sam sve uradio kako treba da je osvojim i miran sam dok čekam rezultate glasanja - poručio je Francuz kamerunskih i alžirskih korena.

Mbape se osvrnuo i na svoje afričko poreklo, pošto mu je majka Alžirka, a otac Kamerunac. Posebnu poruku imao je za glasače sa tog kontinenta, ističući da i dalje oseća snažnu povezanost sa svojim korenima.

- Nikada nisam izgubio vezu sa svojim afričkim korenima. Rođen sam u Evropi, ali volim Afriku i svoje afričko poreklo. Svaki put kada odem u Afriku osetim ljubav tamošnjih ljudi. Nadam se da ću osvojiti Zlatnu loptu i posvetiti je Africi - rekao je Mbape.

Na drugoj strani je Lamin Jamal, čiji su najjači argumenti trofeji. Sa Barselonom je osvojio La Ligu, a sa reprezentacijom Španije postao je svetski prvak. Pored toga, Jamal je proglašen za najboljeg igrača španskog prvenstva za sezonu 2025/26.

Ni njegov individualni učinak nije zanemarljiv. Jamal je u La Ligi postigao 16 golova i zabeležio 12 asistencija, a upravo je njegov doprinos bio jedan od ključnih razloga za odbranu Barselonine titule.

Tako se u završnici trke izdvajaju dva različita argumenta: Mbape je sezonu završio bez velikog trofeja sa Realom i Francuskom, ali kao najbolji strelac La Lige, Lige šampiona i Svetskog prvenstva, dok Jamal iza sebe ima titule sa Barselonom i Španijom, uz 16 golova i 12 asistencija u prvenstvu.