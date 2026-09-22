ODLUČIO SE ZA 22 FUDBALERA: Radovan Krivokapić objavio spisak kadetske reprezentacije Srbije
SELEKTOR kadetske fudbalske reprezentacije Srbije Radovan Krivokapić objavio je ovog utorka spisak igrača za prijateljske utakmice protiv Slovačke.
Na spisku se nalaze 22 igrača:
Golmani: Strahinja Perić (Partizan), Luka Batinić (Partizan);
Odbrana: Stefan Toković (Crvena zvezda), Dušan Cupara (Vojvodina), Miloš Tomas (Union Berlin), Luka Soknić (Partizan), Boris Marković (Beršot), Nikša Papović (Crvena zvezda), Miloš Tabački (Crvena zvezda), Aleksandre Nikolin (Monako);
Vezni red: Mihajlo Kresoja (Crvena zvezda), Milivoje Novaković (Sankt Pauli), Lazar Milić (Partizan), Miloš Ljuca (Augzburg), Nikola Jekić (Borusija Dortmund), Mateja Milošević (Crvena zvezda), Pavle Prijović (Partizan), Aleksa Đorović (Spartak), Mihajlo Banković (Grafičar);
Napad: Mihajlo Radović (Crvena zvezda), Novak Marković (Crvena zvezda), Pavle Ilić (Vojvodina).
Kadeti Srbije igraće 27. i 30. septembra protiv Slovačke na stadionu "Dragan Džajić" u Ubu.
Reprezentaciju Srbije u novembru očekuje start kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027. godine.
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