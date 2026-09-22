ODLUČIO SE ZA 22 FUDBALERA: Radovan Krivokapić objavio spisak kadetske reprezentacije Srbije

PATRIK Klensi, bivši suprug Amerikanke optužene za ubistvo njihovo troje dece, rekao je da joj je morao oprostiti jer bi ga u suprotnom to „zauvek izjedalo iznutra“. U intervjuu za Si-Bi-Es objasnio je da je učinio sve što je mogao dok se njegova tadašnja supruga Lindzi borila s psihičkom bolešću u mesecima koji su prethodili tragediji, piše Bi-Bi-Si.