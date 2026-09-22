CENA NAFTE PALA NA NAJNIŽI NIVO ZA DVE NEDELJE: Izgledi za povećanje snabdevanja iz Zaliva ublažili zabrinutost tržišta
CENE nafte pale su na najniži nivo u poslednje dve nedelje, pošto su izgledi za povećanje snabdevanja iz Zaliva ublažili zabrinutost tržišta.
Iran je signalizirao da bi mogao da ponovo otvori Ormuski moreuz u roku od sedam dana, dok se očekuje da Saudijska Arabija obnovi izvoz iz luke Janbu na Crvenom moru.
Novembarski fjučersi nafte tipa brent pali su za 2,01 dolar, odnosno dva odsto, na 98,33 dolara po barelu.
Oktobarski fjučersi američke lake nafte WTI pojeftinili su za 2,50 dolara, odnosno 2,61 odsto, na 93,28 dolara po barelu.
(Al Jazeera)
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