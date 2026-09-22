Srpski prvoligaš smenio trenera posle tri uzastopna poraza

Pobeda je bila imperativ, međutim, usledio je novi rezultatski fijasko

Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Kruševački Napredak je na svom terenu poražen od Smedereva 1924 sa 1:4 iako početak utakmice nije nagoveštavao takav epilog, pošto je domaća ekipa od starta krenula ofanzivno.

Posle deset kola "čarapani" su deseti na tabeli Prve lige sa 13 bodova, ali su u poslednjih pet kola osvojili samo tri, vezavši sada tri poraza.

Poslednji u tom nizu, u meču u kome je pobeda bila imperativ doveo je do očekivane realcije rukovodstva - sa mesto šefa stručnog štaba smenjen je Saša Mićović, a zajedno sa njim i kompletan stručni štab.

Dva puta je u razmaku od samo dva minuta pretio Stuparević, u 10. i 11. minutu, ali je u 18. usledio hladan tuš. Praktično ni iz čega, Napredak je primio gol. Posle centaršuta sa leve strane, Milunović je ostao usamljen između domaćih štopera Andrejevića i Ristića, uspeo da primi loptu i zatrese mrežu.

Kruševljani su, ipak, brzo uspeli da se vrate u utakmicu. U 24. minutu stigli su do izjednačenja, a prvenac u dresu Napretka postigao je novajlija Danilo Miladinović, najavivši da bi mogao da bude značajno pojačanje.

Rezultatska ravnoteža, međutim, nije dugo trajala. Samo četiri minuta kasnije na semaforu je ponovo pisalo 1:2. Posle pasa u prostor iza domaće odbrane, Hadžić je lako pobegao Andrejeviću i doveo Smederevce u novo vođstvo.

Pokušaji Napretka da do kraja prvog poluvremena ponovo stigne do izjednačenja nisu urodili plodom. Velika prilika za 2:2 ukazala se u 54. minutu, kada je posle dobro organizovanog napada Petar Bogdanović izašao sam pred golmana Mirkovića, ali je šutirao pravo u njega.

A onda je, po već viđenom scenariju, usledila kazna. Spiridonović je sa dva brza gola praktično rešio pitanje pobednika, a igra Napretka se u potpunosti raspala.