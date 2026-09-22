Politika

"DOBRI RAZGOVORI SA PRIJATELJIMA I PARTNERIMA": Vučić se u NJujorku sastao sa brojnim svetskim zvaničnicima

В. Н.

22. 09. 2026. u 15:07

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PREDSEDNIK Aleksandar Vučić sastao se u Njujorku sa brojnim svetskim zvaničnicima.

ДОБРИ РАЗГОВОРИ СА ПРИЈАТЕЉИМА И ПАРТНЕРИМА: Вучић се у Њујорку састао са бројним светским званичницима

Foto: Printskrin Instagram/buducnostsrbijeav

Vučić se susreo sa predsednikom Republike Finske Aleksandrom Stubom, predsednikom Republike Rumunije Nikušorom Danom, predsednikom Vlade Slovenije Janezom Janšom, sa saveznim kancelarom Republike Austrije Kristijanom Stokerom, predsednikom Češke Republike Petrom Pavelom i predsednikom Republike Poljske Karolom Navrockim.

- Ovakvi događaji su uvek dobra prilika da se, i mimo zvaničnih sastanaka, razmene mišljenja o onome što se dešava u svetu, ali i o tome kako da naše zemlje napreduju i još bolje sarađuju. Dobri razgovori sa prijateljima i partnerima, uz mnogo tema koje nas povezuju i o kojima ćemo nastaviti da razgovaramo - objavio je Vučić na Instagramu.

 

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