Politika

NARODE REPUBLIKE SRPSKE, OVO TI MISLE, OVO TI ŽELE: Sad bi da se ogrebu o koji glas, pa će opet da pljuju po vama!

В. Н.

22. 09. 2026. u 15:45

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BLOKADERI su najavili i svoju kampanju u Republici Srpskoj.

НАРОДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ОВО ТИ МИСЛЕ, ОВО ТИ ЖЕЛЕ: Сад би да се огребу о који глас, па ће опет да пљују по вама!

Foto: Printskrin

Traže glas od onih koje su nazivali najgorim imenima.

Posetiće, kako najavljuju blokaderski mediji, pet gradova u Republici Srpskoj.

 

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