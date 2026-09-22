AMERIKA ŠKART DOSTAVILA TAJVANU! Sporan posao sa dronovima Altius: Ukrajina ih ODBILA zbog jedne KRITIČNE mane! (VIDEO)
ORUŽANE snage Republike Kine (Tajvan) značajno proširuju svoj arsenal bespilotnih sistema „Altius” kompanije *Anduril Industries*, pri čemu je Ministarstvo nacionalne odbrane najavilo nabavku više od 2.000 dodatnih dronova.
Ova nabavka usledila je usred stalnih pitanja o učinku pojedinih sistema kompanije *Anduril* u Ukrajini, nakon izveštaja da su se letelice loše pokazale u sukobu sa ruskim snagama i da su bile ranjive na dejstva elektronskog ratovanja. Najnovija nabavka, vredna 852,7 miliona dolara, obuhvata 1.554 protivtenkovska jurišna drona „Altius-700M” i 478 dronova „Altius-600” namenjenih za obaveštajne zadatke, nadzor i izviđanje (ISR).
Oružane snage Republike Kine već su preuzele 291 jurišni dron tipa „Altius-600M” za jednokratnu upotrebu. Prema navodima Ministarstva nacionalne odbrane, isporuke su počele u avgustu 2025. godine, a završene su u martu 2026. godine. Sistem ima deklarisani efektivni domet od približno 160 kilometara i može se koristiti za izviđačke ili borbene misije. Obim ovih nabavki čini porodicu sistema „Altius” jednim od značajnijih američkih bespilotnih sistema koji se uvode u upotrebu na Tajvanu. Model „Altius-600M” prvenstveno je zamišljen kao potrošno sredstvo, pri čemu ga oružane snage tretiraju više kao municiju nego kao konvencionalnu letelicu za višekratnu upotrebu. Veći model, „Altius-700M”, namenjen je za izvođenje napada na većim udaljenostima, uključujući i dejstva protiv oklopnih ciljeva.
Učinak sistema kompanije *Anduril* u Ukrajini izazvao je određene sumnje i analize. Agencija Rojters je u novembru 2025. izvestila da su sistemi „Altius” imali problema tokom testiranja, dok su izvori upoznati sa njihovom upotrebom u Ukrajini naveli da je raniji model imao poteškoća u suočavanju sa ruskim sistemima za elektronsko ratovanje. Prema navodima četiri osobe koje citira Rojters, rusko ometanje satelitske navigacije i poteškoće u prilagođavanju konfiguraciji terena ometali su planove leta. Ipak, kompanija *Anduril* odbacila je šire tvrdnje da su njeni sistemi bili neefikasni u Ukrajini. Kompanija je priznala da je tokom testiranja bilo kvarova, ali ističe da su takvi incidenti sastavni deo razvoja vojne tehnologije koja brzo napreduje.
Nabavka dronova od kompanije *Anduril* naišla je na značajnu logističku komplikaciju. Izveštaji iz septembra otkrili su da početna isporuka 291 drona tipa „Altius-600M” nije sadržala punjače neophodne za dopunu njihovih baterija. Problem je nastao jer je originalna oprema za punjenje sadržala komponente proizvedene u kontinentalnoj Kini – delu Narodne Republike Kine sa kojom je vlada Republike Kine (sa sedištem na Tajvanu) u stanju građanskog rata. Stoga su preduzeti koraci ka uspostavljanju alternativnog lanca snabdevanja, što je značajno povećalo troškove. Iako Republika Kina nema međunarodno priznanje, Sjedinjene Države su sprovele obimne transfere naoružanja kako bi ojačale njene odbrambene kapacitete prema kontinentalnoj Kini, a sve u cilju sticanja prednosti u tekućem hladnom ratu između SAD i Kine.
U avgustu 2025. godine, kompanija „Anduril Industries” potpisala je memorandum o razumevanju radi direktne saradnje sa vodećim institutom za odbrambena istraživanja Republike Kine – Nacionalnim institutom za nauku i tehnologiju „Čang-Šan” (NCSIST). Sporazum obuhvata saradnju u oblastima kao što su autonomni sistemi i platforma za komandovanje i kontrolu „Lattice”, zasnovana na veštačkoj inteligenciji, a očekuje se da će oružanim snagama Republike Kine omogućiti poseban pristup nizu američkih odbrambenih tehnologija. Povodom ovog sporazuma, dobro upućen izvor je naglasio: „Nije reč samo o uvozu tehnologije. Radi se o promeni načina na koji gradimo, testiramo i raspoređujemo odbrambene kapacitete. OTA [sporazum o transakciji drugog tipa] omogućava brzinu i fleksibilnost neophodne u savremenim sukobima.” Kompaniju „Anduril Industries” osnovalo je 2017. godine više bivših zvaničnika iz sektora odbrane, a ona se fokusira na razvoj veštačke inteligencije i robotike za potrebe Pentagona.
militarywatchmagazine.com
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