BLOKADERI VIA SRPSKA: Jel idu da im objasne da su genocidan narod i da im je država genocidna tvorevina?
BLOKADERI sa Studentske liste pripremaju se da krenu u Republiku Srpsku da pridobiju za svoju listu još po nekogod onih koje su nazivali genocidnim narodom.
Jel’ ide i kandidatkinja sa Studentske liste u obilazak brace i sestara u RS da im objasni kako su “genocidna tvorevina”?!
Preporučujemo
ŠEŠELj: Za vreme služenja vojnog roka pročitao sam skoro 100 knjiga
21. 09. 2026. u 23:59
"MAKRON MI JE REKAO DA MALO KO SVE TO MOŽE DA PREŽIVI" Vučić: Preživeo sam, zbog Srbije nemam nameru da odustanem (VIDEO)
21. 09. 2026. u 22:36 >> 22:39
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
POMETNjA NA ZAPADU: 2 velike zemlje EU ukidaju sankcije Rusima
PROŠLE nedelje postojeći režim sankcija produžen je za samo sedam dana kako bi ambasadori država članica dobili dodatno vreme za postizanje dogovora.
21. 09. 2026. u 20:26
Komentari (0)