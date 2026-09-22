BLOKADERI VIA SRPSKA: Jel idu da im objasne da su genocidan narod i da im je država genocidna tvorevina?

PORODICA jedne 70-godišnje Kineskinje spremala se da se oprosti od nje posle smrti. Telo je položeno u rashladni mrtvački sanduk, ali šok je usledio idućeg dana kad kada su članovi porodice čuli neobične zvukove iz sanduka. Na sveopšte iznenađenje, kada su ga otvorili shvatili su da žena još pokazuje znakove života.