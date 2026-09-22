Politika

BLOKADERI VIA SRPSKA: Jel idu da im objasne da su genocidan narod i da im je država genocidna tvorevina?

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

22. 09. 2026. u 16:01

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BLOKADERI sa Studentske liste pripremaju se da krenu u Republiku Srpsku da pridobiju za svoju listu još po nekogod onih koje su nazivali genocidnim narodom.

БЛОКАДЕРИ ВИА СРПСКА: Јел иду да им објасне да су геноцидан народ и да им је држава геноцидна творевина?

Foto: printskrin Instagram/Aleksandrapopin

Jel’ ide i kandidatkinja sa Studentske liste u obilazak brace i sestara u RS da im objasni kako su “genocidna tvorevina”?!

Foto: printskrin Instagram/Aleksandrapopin

Foto: printskrin Instagram/Aleksandrapopin

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