Politika

VUČIĆ RAZGOVARAO SA FON DER LAJEN NA UN: Izrazio sam joj zahvalnost za sve što je činila za Srbiju u prethodnim godinama (FOTO)

Ana Đokić

22. 09. 2026. u 15:38

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PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen tokom zasedanja UN.

ВУЧИЋ РАЗГОВАРАО СА ФОН ДЕР ЛАЈЕН НА УН: Изразио сам јој захвалност за све што је чинила за Србију у претходним годинама (ФОТО)

Foto: Printscreen/instagram/buducnostsrbijeav

- Imao sam priliku da u kratkom razgovoru sa Ursulom fon der Lejen izrazim iskrenu zahvalnost za sve što je činila za Srbiju u prethodnim godinama. Verujem da će Srbija, bez obzira na ishod izbora, ubrzati svoj put ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji - naveo je Vučić.

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