USTAV KAO POLITIČKI REKVIZIT: Blokaderi dele građanima dokument čija su načela mesecima gazili

KAKO oni koji su mesecima opravdavali blokade, samovolju i pritiske sada mogu da se predstavljaju kao zaštitnici ustavnosti i zakonitosti?

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Predstavnici blokaderske Studentske liste krenuli su biciklima kroz Srbiju deleći građanima primerke Ustava, iako su upravo njihove protivzakonite blokade ulica i fakulteta mesecima predstavljane kao sredstvo političke borbe.

Vožnja bicikala pod nazivom „Čuvari Ustava“, koju su organizovali predstavnici blokaderske Studentske liste, otvorila je pitanje krajnjeg političkog licemerja: kako oni koji su mesecima opravdavali blokade, samovolju i pritiske sada mogu da se predstavljaju kao zaštitnici ustavnosti i zakonitosti?

Predsednik Izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darko Glišić ocenio je da blokaderi Ustav koriste kao politički rekvizit, dok svojim ponašanjem pokazuju potpuno drugačiji odnos prema institucijama i pravnom poretku.

– Kada imate vožnju bicikla pod nazivom „Čuvari Ustava“ i delite primerak Ustava pozivajući se na zakonitost, ja moram da podsetim one koji to rade da su oni sami primer kršenja Ustava i zakona. Nikada nisu prijavili nijedan skup, blokirali su ulice protivzakonito, od fakulteta su napravili političke ispostave i izborne štabove, a to zakon strogo zabranjuje. Maltretirali su ljude, iživljavali se i odlazili ljudima pred kuće. I danas, na jedan licemeran način, tobože vozeći bicikle, donose primerak Ustava da vam nešto pokažu... Šta je to osim čistog licemerja? Oni i dalje maštaju da dođu do nekakvog građanskog sukoba iz kojeg će izaći kao pobednici i da na nesrećama i na krvi izgrade svoju političku karijeru – rekao je Glišić, odgovarajući na pitanje o aktivnostima predstavnika blokaderske Studentske liste.

Ustav u rukama, anarhija u praksi

Neverovatno je da oni koji se predstavljaju kao „čuvari Ustava“ taj najviši pravni akt koriste samo onda kada im je potreban za političku predstavu. Dok građanima dele njegove primerke, iza njih ostaju meseci blokada ulica, raskrsnica, mostova i fakulteta, ometanja svakodnevnog života i pokušaja da se politički ciljevi ostvare pritiscima izvan institucija.

Ustav, međutim, nije propagandni materijal niti rekvizit za fotografisanje u kampanji. Pozivanje na ustavnost podrazumeva poštovanje zakona, institucija, prava drugih građana, slobode kretanja i demokratskih procedura – upravo svega što je tokom blokada često bilo potisnuto u drugi plan.

Fakulteti su pretvarani u mesta političkog organizovanja, a plenumi i zborovi, bez jasne odgovornosti i demokratskog legitimiteta, pokušavali su da se nametnu kao paralelni centri odlučivanja. Umesto rasprave u institucijama, građanima su nuđeni blokade, ultimatumi i pritisci.

Od blokada do odlazaka pred kuće

Politički metod blokadera nije se zaustavio na obustavljanju saobraćaja i zauzimanju fakulteta. Protestne akcije premeštane su i pred domove političkih neistomišljenika i javnih funkcionera, čime je granica između političkog protesta i zastrašivanja ozbiljno dovedena u pitanje.

Istovremeno su u javnosti širene teške optužbe, među kojima je i priča o navodnoj upotrebi „zvučnog topa“. Ta tema je korišćena za podizanje društvenih tenzija i predstavljanje države kao neprijatelja sopstvenih građana, iako su nadležni organi saopštili da takvo sredstvo nije upotrebljeno.

Na društvenim mrežama i protestnim skupovima beležene su i otvorene pretnje, pozivi na obračune i poruke koje su dodatno ugrožavale bezbednost javnih funkcionera, članova Vlade i njihovih porodica. Sve to pratila je politička kampanja u kojoj se nasilna smena vlasti predstavljala kao opravdana alternativa izborima i demokratskoj proceduri.

„Čuvari“ koji bi da odlučuju mimo građana

Najveći paradoks jeste to što se kao zaštitnici Ustava predstavljaju oni koji su mesecima pokušavali da političku volju nametnu blokadama i pritiscima. Ustav jasno polazi od toga da suverenost potiče od građana i da se ona ostvaruje na izborima, referendumom i preko slobodno izabranih predstavnika – a ne odlukama anonimnih plenuma, uličnim ultimatumima ili zaustavljanjem života čitavih gradova.

Ako neko zaista želi da čuva Ustav, onda mora da prihvati i njegove osnovne principe: vladavinu prava, demokratske izbore, institucije i jednaka prava svih građana. Ne može se zakonitost priznavati samo onda kada služi političkoj kampanji, a odbacivati kada postane prepreka samovolji.

Zato vožnja „Čuvara Ustava“ ne može da izbriše ono što su građani prethodnih meseci gledali. Primerak Ustava u rukama ne pretvara automatski njegove nosioce u čuvare ustavnog poretka – posebno ako su blokade, pritisci i izazivanje haosa ostali njihova osnovna politička metoda.

(24sedam)