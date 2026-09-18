Romantika je ponovo u modi: OFK Beograd se vraća na Karaburmu
Navijači OFK Beograda protiv Radničkog iz Kragujevca imaće podršku domaćih navijača.
OFK Beograd je na društvenim mrežama objavio da će protiv Kragujevčana ponovo igrati na Karaburmi.
- Romantika se vraća na Karaburmu - poručili su plavo-beli uz prigodan video:
podsetimo, radovi na postavljanju travnate podloge uslovili su selidbu Romantičara u SC FSS za utakmice sa Radnikom (0:0), Železničarom (2:2), Zemunom (1:0) i IMT-om (1:1).
Plavo-beli su prethodno od povratka u Superligu, leta 2024. do 9. aprila 2026. igrali kao domaći najčešće u Zaječaru, a posle samo mesec i po dana prošle sezone ponovo se odselili sa Omladinskog stadiona.
Navijači OFK Beograda bojkotovali su utakmice na neutralnim terenima, tada da se svi u klubu raduju što će u subotu protiv Radničkog 1923 najzad imati i njihovu podršku.
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