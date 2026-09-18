Fudbal

Romantika je ponovo u modi: OFK Beograd se vraća na Karaburmu

Александар Илић
Aleksandar Ilić

18. 09. 2026. u 15:00

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Navijači OFK Beograda protiv Radničkog iz Kragujevca imaće podršku domaćih navijača.

Романтика је поново у моди: ОФК Београд се враћа на Карабурму

FOTO: Đ. B.

OFK Beograd je na društvenim mrežama objavio da će protiv Kragujevčana ponovo igrati na Karaburmi. 

- Romantika se vraća na Karaburmu - poručili su plavo-beli uz prigodan video: 

podsetimo, radovi na postavljanju travnate podloge uslovili su selidbu Romantičara u SC FSS za utakmice sa Radnikom (0:0), Železničarom (2:2), Zemunom (1:0) i IMT-om (1:1).

Plavo-beli su prethodno od povratka u Superligu, leta 2024. do 9. aprila 2026. igrali kao domaći najčešće u Zaječaru, a posle samo mesec i po dana prošle sezone ponovo se odselili sa Omladinskog stadiona. 

Navijači OFK Beograda bojkotovali su utakmice na neutralnim terenima, tada da se svi u klubu raduju što će u subotu protiv Radničkog 1923 najzad imati i njihovu podršku.

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