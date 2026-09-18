Politika

KO JE ZAPRAVO TREĆI ČOVEK STUDENTSKE LISTE? Hubačeva veza sa Helsinškim odborom Sonje Biserko ponovo u fokusu (VIDEO)

В.Н.

18. 09. 2026. u 15:57

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Željko Hubač je 1999. i 2000. godine bio saradnik Helsinškog odbora

КО ЈЕ ЗАПРАВО ТРЕЋИ ЧОВЕК СТУДЕНТСКЕ ЛИСТЕ? Хубачева веза са Хелсиншким одбором Соње Бисерко поново у фокусу (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Željko Hubač, koji se nalazi na trećem mestu studentske izborne liste, svojevremeno je sarađivao sa Helsinškim odborom za ljudska prava u Srbiji, na čijem čelu je Sonja Biserko.

Upravo zbog toga, sada kada se nalazi visoko na studentskoj izbornoj listi, ponovo se otvara pitanje njegove prošlosti, ali i saradnje sa organizacijom na čijem čelu je Biserko.

Kako se može videti u snimcima, za Biserko je takozvano Kosovo nezavisna država, Srbi su genocidan narod, a Ratko Mladić je ratni zločinac.

Kritičari studentske liste Hubačevo visoko mesto povezuju upravo sa njegovim ranijim angažmanom i retorikom koju ocenjuju kao antisrpsku, uz tvrdnje da njegov slučaj pokazuje uticaj mreže nevladinih organizacija finansiranih iz inostranstva na formiranje takozvane studentske liste.

Zbog toga je važno da građani, pored njegovog sadašnjeg političkog angažmana, budu upoznati i sa njegovom ranijom saradnjom sa Helsinškim odborom, kao i stavovima koje je tokom godina javno zastupao.

Video snimak možete pogledati klikom OVDE.

(24sedam)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

ZABRANITE TOMPSONA!: Jasna poruka iz Nemačke pred njegove koncerte u toj zemlji Vidite šta se dešavalo u Vukovaru
Poznati

0 0

"ZABRANITE TOMPSONA!": Jasna poruka iz Nemačke pred njegove koncerte u toj zemlji "Vidite šta se dešavalo u Vukovaru"

POSLANICI stranke Levica (Die Linke) u gradskim skupštinama Frankfurta i Štutgarta ponovo su zatražili otkazivanje koncerata Marka Perkovića Tompsona u tim nemačkim gradovima u novembru, a kao argument iznose njegovu „etnonacionalističku propagandu i istorijski revizionizam“ činjenicu da se na nedavnom koncertu u Vukovaru ponovo čulo „Za dom spremni“.

18. 09. 2026. u 11:20

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HISBAS obeležio 15 godina rada i dve godine Hisbas Centra: Od roditeljske podrške do centra koji spaja robotiku i savremenu rehabilitaciju

HISBAS obeležio 15 godina rada i dve godine Hisbas Centra: Od roditeljske podrške do centra koji spaja robotiku i savremenu rehabilitaciju