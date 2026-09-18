PRIJAVILI FARMU KOJA NIJE POSTOJALA: Uzeli 263.000 evra subvencija, a sada ih stigla kazna
DVOJE ljudi i jedna kompanija u Francuskoj proglašeni su krivima za prevaru povezanu sa nezakonitim dobijanjem poljoprivrednih subvencija Evropske unije.
Krivični sud u Parizu osudio je u petak dve osobe i jednu kompaniju zbog prevare povezane sa evropskim poljoprivrednim sredstvima. Slučaj je istražilo i procesuiralo Evropsko javno tužilaštvo (EPPO) u Parizu.
Optuženi par, koji živi na Korzici, lažno je prijavljivao da se bavi uzgojem goveda kako bi ostvario pravo na poljoprivredne subvencije Evropske unije. Na osnovu tih prijava od francuske Agencije za usluge i plaćanja (Agence de services et de paiement – ASP) dobili su ukupno oko 263.000 evra.
Istraga je pokazala da je reč o fiktivnom poljoprivrednom gazdinstvu, odnosno da su sredstva dobijena na osnovu lažnih podataka o obavljanju poljoprivredne delatnosti.
Lažne fakture dodatno zakomplikovale slučaj
Jedan od osuđenih proglašen je krivim i za falsifikovanje i korišćenje falsifikovanih dokumenata. U postupku je utvrđeno da je podnosio lažne račune Korzikanskom uredu za poljoprivredni i ruralni razvoj (Office du développement agricole et rural de Corse – ODARC).
ODARC je nadležan za isplatu dela poljoprivrednih subvencija korisnicima na Korzici, pa su falsifikovana dokumenta korišćena kako bi se opravdalo ostvarivanje dodatne finansijske pomoći.
Pariski krivični sud jednom optuženom izrekao je kaznu od godinu dana zatvora, uslovno na tri godine, dok je druga osoba osuđena na šest meseci zatvora, takođe uslovno.
Oboje moraju da nadoknade finansijsku štetu nanetu francuskoj Agenciji za usluge i plaćanja. Osim toga, sud im je izrekao i zabranu obavljanja poljoprivredne delatnosti u trajanju od tri godine. Izrečena im je i zabrana kandidovanja na izborima u trajanju od dve godine.
Kompanija kažnjena sa 10.000 evra
U postupku je odgovornost utvrđena i za kompaniju povezanu sa slučajem. Kompaniji je izrečena novčana kazna od 10.000 evra, pri čemu je polovina kazne uslovna.
Presuda još nije pravosnažna. Osuđeni imaju rok od deset dana za podnošenje žalbe, a ako žalba ne bude podneta, presuda će postati pravosnažna.
Slučaj pokazuje kako se kontroliše korišćenje sredstava namenjenih poljoprivrednicima. Nezakonito korišćenje evropskih subvencija može rezultirati ne samo povraćajem isplaćenog novca, već i krivičnim sankcijama, zabranom obavljanja delatnosti i drugim merama koje mogu dugoročno onemogućiti korisnike da učestvuju u poljoprivrednim programima.
(Agroklub)
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