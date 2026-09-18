JOVANOV ODGOVORIO ŠVARMU: "On je blokaderska verzija Ele Bi, bavi se mnome da ljudi ne bi videli šta je u crnoj kutiji"

Član Predsedništva SNS-a Milenko Jovanov oglasio se na društvenoj mreži Iks povodom teksta Filipa Švarma u listu "Vreme".

Foto: Tanjug/Peđa Vučković

Filip Švarm je napisao čitav tekst o crnoj kutiji, a da suštinu onoga što se u njoj nalazi zapravo nije demantovao. Nije rekao da su snimci lažni. Nije rekao ni da se nasilje nije dogodilo. Naprotiv! I sam govori o snimcima nereda. Jedini pokušaj odgovora svodi se na to da su snimci, navodno, izvađeni iz konteksta. I to je, manje - više, sve što je Švarm imao da kaže o kutiji. Ostatak teksta posvetio je meni, kao da sam važniji od onoga što se u kutiji nalazi. A nisam. U ovoj priči ja uopšte nisam važan. Mogu da budem najgori čovek na svetu. Evo, prihvatam i sve što je Švarm napisao o meni. Ali na koji način to demantuje ono što se nalazi u kutiji? Na koji način to menja ono što se dogodilo i ono što se vidi na snimcima? Da li kamenica nije kamenica zato što sam ja rekao da je kamenica? Da li je razbijena glava manje razbijena zato što sam je ja pokazao? Da li je nasilje manje nasilje zato što sam ga ja nazvao nasiljem? Pa naravno da ne. Ali Švarm kaže - kontekst. E, to je već važno i dosta toga objašnjava, jer, po Švarmu, izgleda nasilje u pravom kontekstu i nije nasilje. I tu prepoznajemo novinarsku školu čiju je logiku najbolje opisala čuvena rečenica: „Sve je mirno, samo se pola sata demoliraju prostorije SNS-a.“ Jer, kontekst... Zato je zanimljiv i način na koji Švarm pokušava da pobegne od sadržaja kutije. Umesto odgovora na ono što se u njoj nalazi, dobio sam poltrona, posilnički klub, školu mržnje... Čak i ajkulu čekićarku, pa je Švarm tako postao blokaderska verzija Ele Bi, koja se mnogo pre njega bavila ajkulom sa ljudskim likom. No, da se vratimo na crnu kutiju, jer ona je tema. Ispravan način da Švarm obesmisli crnu kutiju nije da napiše tekst o meni, već da otvori kutiju i pokaže da ono što je u njoj nije tačno. Da snimci nisu autentični, da se prikazani događaji nisu dogodili, da kamenice nisu letele, da ljudi nisu napadani, da nasilja nije bilo... A to nije uradio. On nije napisao tekst sa ciljem da objasni šta je u crnoj kutiji, jer u nju nije ni zavirio. Napisao ga je da, baveći se mnome, odvrati ljude od toga da u nju zavire sami. Zato je crna kutija očigledno pogodila nerv. Jer ona, za razliku od Švarma, nikome ne sugeriše šta da misli. I u tome se Švarm i ja suštinski razlikujemo. On bi da kaže ljudima šta da misle i pre nego što su pogledali ono što je u kutiji. Ja ih, pak, pozivam da sami pogledaju i sami zaključe. I bez mene i bez Švarma. P. S. Bacil. Ne baKcil, cenjena elito. Jesam Ćaci, ali, eto, toliko čak i ja znam - navodi se u objavi na društvenoj mreži Iks.

Filip Švarm je napisao čitav tekst o crnoj kutiji, a da suštinu onoga što se u njoj nalazi zapravo nije demantovao.



Nije rekao da su snimci lažni. Nije rekao ni da se nasilje nije dogodilo. Naprotiv! I sam govori o snimcima nereda. Jedini pokušaj odgovora svodi se na to da su… https://t.co/ekbwS3G8NQ — Milenko Jovanov (@MilenkoJovanov) September 18, 2026