"MNOGO JE NEPRAVDE UČINJENO" Vučić: Za Srbiju je od presudnog značaja očuvanje mira i stabilnosti
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, obraća se naciji povodom presude vođama zločinačke OVK.
Ističe da je za Srbiju od presudnog značaja očuvanje mira i stabilnosti.
- Mnogo je nepravde učinjeno, ali ni svi mi zajedno nismo bili dovoljno spremni da se suočimo sa zločinima koji su u naše ime počinjeni, ali u budućnosti rešenje leži u razgovoru, većem razumevanju i dijalogu sa svima - kaže on.
Sudsko veće nije utvrdilo postojanje sistematskog napada na civilno stanovništo, podseća.
- Nisu želeli kao sud tzv. Kosova da uruše kredibilitet UČK i nisu ulazili u meritum stvari oko formiranja snaga za otcepljenje Kosova i SRJ - kazao je on.
Optužnica je imala 10 tačaka, ističe on.
- Po svih 6 tačaka za zločine protiv čovečnosti nije utvrđena krivica - upozorio je Vučić.
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