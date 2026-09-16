Politika

ŽUTA KUĆA NIJE DEO OPTUŽNICE, NI ORAHOVAC, LAPUŠNIK, RADONJIĆKO JEZERO: Vučić pokazao slike brutalnih zločina nad Srbima (FOTO)

В.Н.

16. 09. 2026. u 18:48

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju naciji povodom presude OVK teroristima podseća da Žuta kuća nije obuhvaćena optužnicom zbog "nemogućnosti da se pribave dokazi".

ЖУТА КУЋА НИЈЕ ДЕО ОПТУЖНИЦЕ, НИ ОРАХОВАЦ, ЛАПУШНИК, РАДОЊИЋКО ЈЕЗЕРО: Вучић показао слике бруталних злочина над Србима (ФОТО)

Foto: Printskrin/TV Pink

- Nisu obuhvaćeni zločini kao što su otmica 85 Srba u Orahovcu u julu 1998. godine, otmica 9 rudara, logor Lapušnik 1998, ubistvo i nestanak Srba kod Radonjićkog jezera - kazao je on i pokazao fotografiju tog masakra - navodi predsednik Vučić.

Александар Вучић о ОВК злочинима над Србима и пресудиFoto: Foto: Printskrin/TV Pink

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