ŽUTA KUĆA NIJE DEO OPTUŽNICE, NI ORAHOVAC, LAPUŠNIK, RADONJIĆKO JEZERO: Vučić pokazao slike brutalnih zločina nad Srbima (FOTO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju naciji povodom presude OVK teroristima podseća da Žuta kuća nije obuhvaćena optužnicom zbog "nemogućnosti da se pribave dokazi".
- Nisu obuhvaćeni zločini kao što su otmica 85 Srba u Orahovcu u julu 1998. godine, otmica 9 rudara, logor Lapušnik 1998, ubistvo i nestanak Srba kod Radonjićkog jezera - kazao je on i pokazao fotografiju tog masakra - navodi predsednik Vučić.
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