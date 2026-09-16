ŽUTA KUĆA NIJE DEO OPTUŽNICE, NI ORAHOVAC, LAPUŠNIK, RADONJIĆKO JEZERO: Vučić pokazao slike brutalnih zločina nad Srbima (FOTO)

AVION Boing 737 iranske kompanije "Sepehram Airlines", koji je leteo na liniji Mašhad - Kermanšah, bio je primoran na prinudno sletanje ubrzo nakon poletanja pošto je, prema navodima, sa jednog od točkova otpala guma, što je dovelo do kvara na motoru i snažnih vibracija letelice, prenosi Gulf News.