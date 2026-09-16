DANAS SAM NAUČIO TAJNU DOBROG ČVARKA: Siniša Mali u poseti domaćinu Marku Stojiću (VIDEO)

ORUŽANE snage Ruske Federacije pogodile su u luci „Černomorsk“ kontejnerski brod sa teretom namenjenim za snabdevanje Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je u sredu Ministarstvo odbrane Rusije.

Foto: Instagram/ mali_sinisa

Danas sam od domaćina Marka Stojića naučio šta je tajna dobrog čvarka!

Marko se ovim poslom bavi još od 1973. godine. U Popučkama, gde živi sa suprugom Mašinkom, izgradio je ime koje se vezuje za kvalitet, tradiciju i pošten odnos prema poslu.

Njegova mesarska radnja „Meso Produkt“ dobro je poznata kupcima, a svoje umeće godinama potvrđuje i na festivalu „Duvan čvaraka“, na kojem je višestruki pobednik, uključujući dve uzastopne pobede. Prošle godine proglašen je i za najiskusnijeg učesnika festivala.

Iza svih priznanja ipak stoje decenije rada, znanja koje se prenosi i ljubavi prema zanatu. Marko je otac dve ćerke i deda četvoro unučadi, a upravo su takvi ljudi i porodice važan deo onoga što čuva naše krajeve i njihovu tradiciju.

Srbija gaji i poštuje svoje prave domaćine. Ljude koji svojim rukama stvaraju, svojim radom traju i svojim primerom pokazuju mlađim generacijama vrednost znanja, upornosti i domaćinskog odnosa prema poslu.

Takvi ljudi su uzor i ponos Srbije.

Hvala Marku na gostoprimstvu i želim mu još mnogo godina uspešnog rada i novih priznanja!

Samo Ujedinjena Srbija ume da sačuva ovakvo blago od ljudi!

Živela Srbija! - napisao je Mali na instagramu.

Snimak možete pogledati OVDE.

