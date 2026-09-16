PRVI PUT OD DEVEDESETIH: Britanija testirala nuklearnu bojevu glavu

BRITANSKA vlada je uspešno testirala svoju najnoviju nuklearnu bojevu glavu „Astrea”, čiji će razvoj zemlju koštati 15 milijardi funti.

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Ministarstvo odbrane Ujedinjenog Kraljevstva najavilo je prva testiranja nove nuklearne bojeve glave „Astrea” prošle godine, prenosi agencija RIA Novosti.

U godišnjem izveštaju te agencije parlamentu o stanju nuklearnog arsenala navodi se da je analiza dizajna bojeve glave završena u avgustu 2025. godine.

„U avgustu 2025. završena je analiza dizajna ’Astree’, što predstavlja značajan korak u razvoju, kao i u proceni bezbednosnih, operativnih i tehničkih karakteristika nove bojeve glave. Mesec dana kasnije, u Nacionalnoj laboratoriji Los Alamos u Sjedinjenim Državama uspešno su obavljena hidrodinamička ispitivanja”, navodi se u dokumentu.

Hidrodinamičko ispitivanje omogućava testiranje nuklearnog oružja pod uslovima ekstremnog pritiska i udarne kompresije, bez detonacije same bojeve glave. Razvoj bojeve glave „Astrea” za buduće podmornice klase „Drednot” započeo je 2020. godine. To je prva nova britanska bojeva glava još od devedesetih godina prošlog veka.

Takođe se ističe da je „Astrea” prva britanska bojeva glava razvijena tokom važenja Sporazuma o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih proba, i to bez izvođenja detonacije. Vlada je za ovaj projekat izdvojila 15 milijardi funti za period od 2025. do 2030. godine.

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