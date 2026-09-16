Republika Srpska

"KARIKATURA PRAVDE!" Dodik o sramnoj presudi liderima zločinačke OVK: Ispada da su stradali usputni prolaznici

Танјуг

16. 09. 2026. u 12:55

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KAZNA koja je izrečena Hašimu Tačiju i ostalima je karikatura pravde, koja služi da relativizuje zločine protiv Srba i amnestira terorizam tzv. OVK, istakao je danas predsednik SNSD Milorad Dodik.  

КАРИКАТУРА ПРАВДЕ! Додик о срамној пресуди лидерима злочиначке ОВК: Испада да су страдали успутни пролазници

Foto: B. Zdrinja

- Sramotno je da sistemsko ubijanje Srba na KiM nije okvalifikovano kao ratni zločin protiv čovečnosti, već ispada da su stradali kao usputni prolaznici. Tači je bio ideolog i vođa terorističke organizacije, direktni izvršilac i naredbodava - napisao je Dodik na platformi Iks.

- Sve to je, prenebregnuto - naveo je Dodik i istakao:  

- Odavno smo znali da u Hagu nema pravde i prava, sada definitivno znamo da nema ni poštovanja i sažaljenja nad srpskim žrtvama. Činjenica da je suđenje održano dvadeset pet godina nakon počinjenih zločina, govori da je namera bila da se ti zločini prikriju.

Podsećamo, četvorici vođa tzv. OVK optuženim za ratne zločine danas su izrečene presude pred Specijalizovanim većima u Hagu. Hašim Tači i Jakup Krasnići osuđeni su na 25 godina zatvora, Kadri Veselji na 18, a Redžep Seljimi na 13 godina.

Ukupno su vođe tzv. OVK osuđene na 81 godinu zatvora. Vreme provedeno u pritvoru im je uračunato u kaznu zatvora. Panel je rekao da Tužilaštvo nije dokazao da je tzv. OVK počinila zločine protiv čovečnosti.

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