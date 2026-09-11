ANA BRNABIĆ STALA UZ VUČIĆA: "Ujedinjena Srbija je Srbija svih nas!" (VIDEO)
VELIKI broj građana okupio se danas ispred opštine Novi Beograd kako bi svojim potpisom podržao izbornu listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", za predstojeće vanredne parlamentarne izbore.
Građani su pristizali ne samo sa Novog Beograda i drugih beogradskih opština, već i iz različitih krajeva Srbije.
Prikupljanje potpisa za listu "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija" počelo je danas širom Srbije, a za njenu predaju potrebno je najmanje 10.000 potpisa. Vanredni parlamentarni izbori zakazani su za 25. oktobar.
Među onima koji su danas pružili podršku listi bila je i Ana Brnabić.
Brnabić je došla među okupljene građane, pozdravila se sa njima i svojim potpisom podržala listu čiji je nosilac Aleksandar Vučić.
Nakon potpisivanja, Brnabić je razgovarala sa građanima i fotografisala se sa prisutnima.
U izjavi za medije, Brnabić je istakla da je ponosna što je ispunila, kako je rekla, svoju građansku, ali i ličnu obavezu, kao i da joj je čast što se nalazi na listi.
Govoreći o podršci listi, zahvalila je građanima koji su se okupili širom Srbije, kao i Aleksandru Vučiću koji je prihvatio, kako je navela, želju i molbu velikog broja građana da bude nosilac liste i kandidat za predsednika Vlade Srbije. Istakla je i učešće mladih ljudi i studenata na listi.
Brnabić je poseban deo izjave posvetila Ireni Živković, kojoj je, kako je navela, pružila ličnu podršku nakon pretnji koje je dobila zbog političkog stava i podrške listi "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija".
Pozvala je političke protivnike na, kako je rekla, fer utakmicu, predstavljanje planova, programa i ljudi, umesto pretnji i pritisaka.
- Ujedinjena Srbija je lista koja promoviše jedinstvo, promoviše Srbiju koja poštuje različitost, u kojoj će ljudi imati pravo da imaju svoj stav i niko ih neće ni proganjati zbog toga, ni pretiti im šišanjem, ni jakanjem, ni jurenjem, ni plivanjem, ni bilo čime drugim, zato što je Ujedinjena Srbija Srbija svih nas - poručila je Brnabić.
Na kraju je poručila da će lista "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", kako je navela, ići do pobede, uz poruku da želi "jedinstvenu i pobedničku, nezavisnu, samostalnu, suverenu, hrabru Srbiju".
Celu izjavu Ane Brnabić pogledajte u video prilogu.
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