ANA BRNABIĆ STALA UZ VUČIĆA: "Ujedinjena Srbija je Srbija svih nas!" (VIDEO)

VELIKI broj građana okupio se danas ispred opštine Novi Beograd kako bi svojim potpisom podržao izbornu listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", za predstojeće vanredne parlamentarne izbore.

Foto: Novosti

Građani su pristizali ne samo sa Novog Beograda i drugih beogradskih opština, već i iz različitih krajeva Srbije.

Prikupljanje potpisa za listu "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija" počelo je danas širom Srbije, a za njenu predaju potrebno je najmanje 10.000 potpisa. Vanredni parlamentarni izbori zakazani su za 25. oktobar.

Među onima koji su danas pružili podršku listi bila je i Ana Brnabić.

Brnabić je došla među okupljene građane, pozdravila se sa njima i svojim potpisom podržala listu čiji je nosilac Aleksandar Vučić.

Nakon potpisivanja, Brnabić je razgovarala sa građanima i fotografisala se sa prisutnima.

U izjavi za medije, Brnabić je istakla da je ponosna što je ispunila, kako je rekla, svoju građansku, ali i ličnu obavezu, kao i da joj je čast što se nalazi na listi.

Govoreći o podršci listi, zahvalila je građanima koji su se okupili širom Srbije, kao i Aleksandru Vučiću koji je prihvatio, kako je navela, želju i molbu velikog broja građana da bude nosilac liste i kandidat za predsednika Vlade Srbije. Istakla je i učešće mladih ljudi i studenata na listi.

Brnabić je poseban deo izjave posvetila Ireni Živković, kojoj je, kako je navela, pružila ličnu podršku nakon pretnji koje je dobila zbog političkog stava i podrške listi "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija".

Foto: Novosti

Pozvala je političke protivnike na, kako je rekla, fer utakmicu, predstavljanje planova, programa i ljudi, umesto pretnji i pritisaka.

- Ujedinjena Srbija je lista koja promoviše jedinstvo, promoviše Srbiju koja poštuje različitost, u kojoj će ljudi imati pravo da imaju svoj stav i niko ih neće ni proganjati zbog toga, ni pretiti im šišanjem, ni jakanjem, ni jurenjem, ni plivanjem, ni bilo čime drugim, zato što je Ujedinjena Srbija Srbija svih nas - poručila je Brnabić.

Na kraju je poručila da će lista "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", kako je navela, ići do pobede, uz poruku da želi "jedinstvenu i pobedničku, nezavisnu, samostalnu, suverenu, hrabru Srbiju".

Celu izjavu Ane Brnabić pogledajte u video prilogu.