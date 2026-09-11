VUČIĆ SAOPŠTIO SJAJNE VESTI ZA GRAĐANE: Povećanje plata od 1. decembra za 8 posto, zaposleni u socijalnoj zaštiti dobiće povećanje od 12 posto

UČENICI i studenti koji su korisnici porodične penzije trebalo bi da Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) dostave potvrde o školovanju kako bi im se nesmetano nastavila isplata penzije, navodi se u najnovijem saopštenju Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO).