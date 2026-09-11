Ekonomija

VUČIĆ SAOPŠTIO SJAJNE VESTI ZA GRAĐANE: Povećanje plata od 1. decembra za 8 posto, zaposleni u socijalnoj zaštiti dobiće povećanje od 12 posto

В.Н.

11. 09. 2026. u 12:24

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PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić govorio je u svom obraćanju o povećanju plata.

ВУЧИЋ САОПШТИО СЈАЈНЕ ВЕСТИ ЗА ГРАЂАНЕ: Повећање плата од 1. децембра за 8 посто, запослени у социјалној заштити добиће повећање од 12 посто

Foto: Printskrin/TV Pink

- Mi ne idemo sada za povećanje plata u javnom sektoru od prvog januara. Povećanje plata ide od prvog decembra, ne od prvog januara. Dakle, mesec dana ranije, pre Božića. Uvećanje je od 8 posto. Svi zapsoleni u socijalnoj zaštiti dobiće povećanje od 12 posto, najveće povećanje. 

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