VUČIĆ SAOPŠTIO SJAJNE VESTI ZA GRAĐANE: Povećanje plata od 1. decembra za 8 posto, zaposleni u socijalnoj zaštiti dobiće povećanje od 12 posto
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić govorio je u svom obraćanju o povećanju plata.
- Mi ne idemo sada za povećanje plata u javnom sektoru od prvog januara. Povećanje plata ide od prvog decembra, ne od prvog januara. Dakle, mesec dana ranije, pre Božića. Uvećanje je od 8 posto. Svi zapsoleni u socijalnoj zaštiti dobiće povećanje od 12 posto, najveće povećanje.
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