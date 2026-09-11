POSLE DAVANJA POTPISA PODRŠKE LISTI, USLEDIO KRATAK RAZGOVOR I SLIKANJE: Vučića dočekali građani, bilo i poznatih (FOTO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić dao je potpisa podrške listi Alekandar Vučić - Ujedinjena Srbija, uz odličnu atmosferu, gde slike govore više od reči.
Predsednik Srbije i nosilac liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija, dao je svoj potpis podrške toj listi, pozvavši građane da glasaju i poželevši svojim političkim oponentima sreću na izborima.
Na potpisivanju za podršku listi, u samo sat vremena u Srbiji bilo je desetine hiljada građana, kako je i sam Vučić naveo, a nakon što je dao potpis, građani su prilazili da se slikaju, kako se i na fotografijama vidi, bilo je i poznatih.
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