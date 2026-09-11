VUČIĆ O PRETNJAMA BLOKADERA: Šalju loše poruke, planiraju da spale ljude, mi hoćemo da ih pobedimo na izborima, da ovo bude uspešna zemlja
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, posle pružanje podrške listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" obratio se građanima i medijima.
On je o pretnjama blokadera kazao:
- Ne brinem za apsolutnu većinu, već i za preko 50 odsto glasova. Šalju loše poruke, planirate da flambirate, pečete, spalite ljude. Mi ćemo ih čuvati kao malo vode na dlanu, hoćemo da ih pobedimo na izborima. Hoćemo da bude ovo uspešna zemlja. Nikada nisu priznali rezultate - rekao je predsednik.
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