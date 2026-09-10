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NETANJAHU POMENUO NUKLEARNO ORUŽJE, ZBOG KOJEG SVIMA KLECAJU KOLENA: Tramp potvrdio, sprema se opet zajednički udar SAD i Izraela na Iran?

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

10. 09. 2026. u 23:15

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IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu izjavio je tokom posete kompleksu Zida plača u Starom gradu u Jerusalimu da Iran pokušava ponovo da se naoruža atomskim oružjem, prenose danas izraelski mediji.

НЕТАНЈАХУ ПОМЕНУО НУКЛЕАРНО ОРУЖЈЕ, ЗБОГ КОЈЕГ СВИМА КЛЕЦАЈУ КОЛЕНА: Трамп потврдио, спрема се опет заједнички удар САД и Израела на Иран?

Ilustracija AI/ČetGPT

 - Američki predsednik Donald Tramp je večeras objavio da Iran pokušava da se ponovo naoruža nuklearnim oružjem - kazao je Netanjahu u video-snimku koji je objavio njegov kabinet, dodajući da je to istina.

Netanjahu je kazao da Iran to opet pokušava, nakon što je Izrael uništio njihove neposredne kapacitete za proizvodnju nuklearnih bombi, preneo je Tajms of Izrael.

Netanjahu (76) je istovremeno obećao da Iran neće doći do nuklearnog oružja sve dok je on na funkciji i najavio dalje akcije protiv Irana i njegovih saveznika.

 - Udaramo na iransku osovinu zadajući teške udarce ne samo u Pojasu Gaze, već i u Libanu. Uništili smo greben Bofor, a sada se bavimo grebenom Ali Taher - kazao je Netanjahu, dodajući da će ”biti još toga".

(Tanjug)

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