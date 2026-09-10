"Teška utakmica" Raul Gonzales se oglasio nakon ubedljivog poraza Partizana u Ligi šampiona

Trener rukometaša Partizana Raul Gonzales izjavio je večeras u Beogradu da je ekipa Fikse Berlina odigrala sjajan meč i istakao da "crno-beli" moraju mnogo da napreduju.

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Rukometaši Partizana poraženi su ranije večeras u beogradskoj hali "Aleksandar Nikolić", od ekipe iz Berlina rezultatom 44:33 u utakmici prvog kola grupe A Lige šampiona.

"Čestitam Berlinu, igračima i treneru. Odigrali su zaista sjajnu utakmicu. I prošle sezone, a i ove igraju veoma dobar rukomet. Za nas je ovo bila veoma teška utakmica. U prvom poluvremenu smo mnogo puta izgubili loptu u napadu, a oni su veoma brza ekipa, sa kvalitetnim igračima, i to su znali da iskoriste", rekao je Gonzales na konferenciji za medije posle meča, preneo je sajt Partizana.

"Bilo nam je veoma teško da im pariramo. U drugom poluvremenu praktično nismo uspeli da promenimo ništa. Moramo mnogo da napredujemo i da budemo borbeniji. Radićemo na tome i verujem da ćemo biti bolji", dodao je trener Partizana.

Kapiten Partizana Ivan Mićić podsetio je da ovo bio prvi meč za "crno-bele" u Ligi šampiona posle 13 godina.

"Pre svega, želeo bih da čestitam ekipi Berlina na pobedi i na zaista fer i sportskom pristupu. Za nas je ovo bila prva utakmica u LiŠ posle 13 godina, tako da je možda bilo i malo nesigurnosti na početku. Dobro smo počeli utakmicu i prvih desetak minuta bili smo ravnopravan protivnik. Međutim, nakon toga smo počeli da pravimo grešku za greškom, što je Berlin znao da iskoristi", istakao je Mićić.

Rukometaši Partizana će 17. septembra gostovati Portu u drugom kolu LŠ.

"Moramo mnogo da radimo, da analiziramo ovu utakmicu i da budemo mnogo, mnogo bolji u nastavku. Zahvalio bih se navijačima na sjajnoj podršci, koja nam mnogo znači. Nažalost, večeras ih nismo obradovali pozitivnim rezultatom, ali se nadamo da ćemo u nastavku grupne faze zajedno doći do pobede", zaključio je Mićić.