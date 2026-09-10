Fudbal

"Sa velikom tugom..."! Čukarički se emotivnim rečima oprostio od Nuhija!

Новости онлајн/С.С.

10. 09. 2026. u 18:40

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Belo-crni se oglasili saopštenjem, zbog smrti bivšeg fudbalera.

Са великом тугом...! Чукарички се емотивним речима опростио од Нухија!

Foto arhiav VN

Tužna vest odjeknula je danas srpskim fudbalom, pošto je Ajazdin Nuhi, bivši fudbaler Partizana, Čukaričkog i mnogih drugih timova, preminuo je u 46. godini!

Tim povodom oglasio se najpre klub iz Humske, a sada je to učinio i superligaš sa Banovog brda, u kome je Nuhi doživeo najsvetlije trenutke i 2021. ostvario transfer u redove "parnog valjka".

"FK Čukarički je sa velikom tugom primio vest da je preminuo nekadašnji fudbaler našeg kluba Ajazdin Nuhi u 46. godini.

FK Čukarički izražava najdublje saučešće porodici, prijateljima i svima koji su poznavali Ajazdina Nuhija.", stoji u saopštenju superligaša sa Banovog brda.

Rođen 10. oktobra 1979. godine u Dragašu, Nuhi je fudbalsku javnost počeo da osvaja krajem devedesetih godina prošlog veka. Njegov profesionalni uspon započinje na Banovom brdu, gde je u dresu FK Čukarički zabeležio više od 50 nastupa i profilisao se kao neumoljiv, borben i taktički izuzetno pismen desni vezni igrač.

Već u prvoj sezoni (2001/02), pod trenerskom palicom Ljubiše Tumbakovića, sa crno-belima je osvajio šampionsku titulu Prve lige SR Jugoslavije. 

Подсећање: Ин мемориам - Синиша Михајловић

 

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