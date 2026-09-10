"Sa velikom tugom..."! Čukarički se emotivnim rečima oprostio od Nuhija!
Belo-crni se oglasili saopštenjem, zbog smrti bivšeg fudbalera.
Tužna vest odjeknula je danas srpskim fudbalom, pošto je Ajazdin Nuhi, bivši fudbaler Partizana, Čukaričkog i mnogih drugih timova, preminuo je u 46. godini!
Tim povodom oglasio se najpre klub iz Humske, a sada je to učinio i superligaš sa Banovog brda, u kome je Nuhi doživeo najsvetlije trenutke i 2021. ostvario transfer u redove "parnog valjka".
"FK Čukarički je sa velikom tugom primio vest da je preminuo nekadašnji fudbaler našeg kluba Ajazdin Nuhi u 46. godini.
FK Čukarički izražava najdublje saučešće porodici, prijateljima i svima koji su poznavali Ajazdina Nuhija.", stoji u saopštenju superligaša sa Banovog brda.
Rođen 10. oktobra 1979. godine u Dragašu, Nuhi je fudbalsku javnost počeo da osvaja krajem devedesetih godina prošlog veka. Njegov profesionalni uspon započinje na Banovom brdu, gde je u dresu FK Čukarički zabeležio više od 50 nastupa i profilisao se kao neumoljiv, borben i taktički izuzetno pismen desni vezni igrač.
Već u prvoj sezoni (2001/02), pod trenerskom palicom Ljubiše Tumbakovića, sa crno-belima je osvajio šampionsku titulu Prve lige SR Jugoslavije.
Preporučujemo
"Grobari" su oduševljeni: Nekadašnji miljenik navijača Partizana ponovo u klubu!
10. 09. 2026. u 15:56
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Tragedija koja je potresla region: Poginuo sportista u teškoj saobraćajnoj nesreći!
Užasne vesti stigle iz komšiluka.
09. 09. 2026. u 13:39
U INAT ZAPADU: Rusi stižu u Srbiju, Evropa u panici zbog onog što se sprema u Beogradu!
Dok zapadni centri moći pokušavaju da potpuno izoluju Moskvu, iz glavnog grada Srbije stiže sportsko-politička bomba koja će definitivno uzdrmati Brisel!
09. 09. 2026. u 10:29 >> 13:14
Ima jedno novo ime na spisku: Ove igrače Zvezde je pozvao Paunović u reprezentaciju Srbije!
"Orlove" očekuju mečevi u Ligi nacija!
09. 09. 2026. u 13:20
Komentari (0)