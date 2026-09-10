"Sa velikom tugom..."! Čukarički se emotivnim rečima oprostio od Nuhija!

Belo-crni se oglasili saopštenjem, zbog smrti bivšeg fudbalera.

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Tužna vest odjeknula je danas srpskim fudbalom, pošto je Ajazdin Nuhi, bivši fudbaler Partizana, Čukaričkog i mnogih drugih timova, preminuo je u 46. godini!

Tim povodom oglasio se najpre klub iz Humske, a sada je to učinio i superligaš sa Banovog brda, u kome je Nuhi doživeo najsvetlije trenutke i 2021. ostvario transfer u redove "parnog valjka".

"FK Čukarički je sa velikom tugom primio vest da je preminuo nekadašnji fudbaler našeg kluba Ajazdin Nuhi u 46. godini.

FK Čukarički izražava najdublje saučešće porodici, prijateljima i svima koji su poznavali Ajazdina Nuhija.", stoji u saopštenju superligaša sa Banovog brda.

Rođen 10. oktobra 1979. godine u Dragašu, Nuhi je fudbalsku javnost počeo da osvaja krajem devedesetih godina prošlog veka. Njegov profesionalni uspon započinje na Banovom brdu, gde je u dresu FK Čukarički zabeležio više od 50 nastupa i profilisao se kao neumoljiv, borben i taktički izuzetno pismen desni vezni igrač.

Već u prvoj sezoni (2001/02), pod trenerskom palicom Ljubiše Tumbakovića, sa crno-belima je osvajio šampionsku titulu Prve lige SR Jugoslavije.

Подсећање: Ин мемориам - Синиша Михајловић