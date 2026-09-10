I BIVŠOJ POLICAJKI PRETI 40 GODINA ROBIJE: Završeno suđenje za ubistvo državljanina Slovenije kod Monoštora

SUĐENjE bivšoj policajki Kristini K. (45) iz Sombora, osumnjičenoj za teško ubistvo državljanina Slovenije Tomaža Kostelnika, čiji su posmrtni ostaci nađeni u leto 2024. godine u blizini Monoštorskog puta, i Predragu B. (37) iz Vrbasa, koji se osim za isto krivično delo, tereti i za nelegalno oružje, završeno je danas u Višem sudu u Somboru iznošenjem završnih reči.

Foto: N. Skenderija

Presuda će biti objavljena 18. septembra. Tužilaštvo je za oboje okrivljenih predložilo maksimalne kazne, od 40 godina zatvora, jer u vreme zločina još nije bila uvedena doživotna robija.

Postupak protiv dvoje osumnjičenih vodi se zbog zločina koji se dogodio 2019, a koji je otkriven tek krajem jula 2024. godine, kada su u jednom voćnjaku pored Monoštorskog puta, nedaleko od Sombora, otkriveni ostaci tela.

Sumnja se da je Kristina K., koja je radila kao policijski službenik u Upravi granične policije, odvezla Predraga B. do jednog sela u okolini Sombora da uzme novac od izvesnog državljanina Slovenije, navodno po prethodnom dogovoru. Kada su stigli, ona je, kako se sumnja, ostala u automobilu, dok je Predrag B. naoružan njenim pištoljem izašao i otpočeo raspravu sa Slovencem, a zatim je i pucao u njega. Posle ispaljenog hica je ušao u vozilo, ali pištolj nije vratio policajki, već ga je poneo sa sobom.

Sve priznao za manju kaznu POČETKOM avgusta 2024, lisice na ruke su stavljene i D. Š. iz Sombora, koji se teretio za pomoć učiniocu posle počinjenog krivičnog dela. On je sa Višim javnim tužilaštvom u Somboru sklopio sporazum o priznanju krivičnog dela, i osuđen je na dve godine i devet meseci zatvora.

Posle zločina, Predrag B. je, navodno, pretio Kristini K. i ucenjivao je tražeći novac kako bi joj vratio pištolj iz kog je počinjen zločin. Ona je, kako saznajemo, u junu 2020. godine prijavila policiji da joj je pištolj ukraden, a onda je sa D. Š. (38), rešila da premesti telo muškarca, kog je, kako se sumnja, ubio Predrag, kako bi prestao da joj preti.

Telo su premestili na jednu lokaciju na Monoštorskom putu, gde je policija i našla posmrtne ostatke osobe za koju se pretpostavljalo da je slovenački državljanin, a što je potvrđeno DNK analizom.

Kristina K. je uhapšena 1. avgusta 2024. godine, a u tom trenutku Predrag B. se već nalazio u zatvoru zbog izdržavanja kazne za drugo krivično delo.